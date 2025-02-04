Подруга Леси Никитюк прокомментировала слухи о беременности ведущей (видео)

Недавно ведущая проектов "Орел и решка" и "Хто зверху" обручилась с военным Дмитрием Бабчуком. Теперь в сети активно обсуждают ее вероятную беременность.

Related video

Украинская актриса и телеведущая Валерия Товстолес прокомментировала слухи о беременности Леси Никитюк. Об этом звезда "Женского квартала" рассказала в программе "М1".

Валерия Товстолес прокомментировала слухи о беременности Леси Никитюк

Толстолес думает, что все это неправда. Актриса считает, что если бы ее подруга действительно была беременна, то сама бы об этом рассказала публично. А ее соведущий Андрей Черновол заподозрил, что Валерия может специально скрывать тайну близкого человека.

"Это моя очень близкая подружка. Ты же знаешь украинский шоубизнес — постоянно эти статьи выплывают каждый год. Мне кажется, что да (что это фейк, — ред.). Леся Никитюк дала какие-то объяснения? Я знаю Лесю, она если молчит, то просто не хочет реагировать на то, чего нет. Если бы было что сказать, то она бы вышла и все сказала. Я на самом деле не хочу верить заголовкам и хочу дождаться объяснений от Леси Никитюк", — сказала Товстолес.

В частности, телеведущая призналась, что сразу поздравила бы Лесю Никитюк, если бы была уверена, что такие новости точно правдивы. Впрочем, Валерия также предположила, что, вероятно, Никитюк может специально "хайповать" на этой теме и не комментировать слухи.

"Может, она специально так же хайпует", — отметила подруга Леси Никитюк.

Слухи о беременности Леси Никитюк

Недавно ведущая проектов "Орел и решка" и "Хто зверху" обручилась с военным Дмитрием Бабчуком.

Впоследствии источники ТСН рассказали, что Леся Никитюк ждет первенца. Впрочем, сама звезда экрана пока воздерживается от комментариев.

Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Напомним, Леся Никитюк показала новое фото с женихом-военным.

Также Фокус писал о том, что Леся Никитюк показала себя в полный рост на фоне слухов о беременности.