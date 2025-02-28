Чарівна комедія з Лесею Нікітюк: рецензія на український фільм "Песики"

Магічні перетворення добрий гумор та велике кохання. Яким вийшов новий комедійний фільм, у якому зіграли Ольга Сумська, Тарас Цимбалюк та інші українські знаменитості.

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В українських кінотеатрах розпочався показ найочікуванішої української комедії весни 2025 року — фільму "Песики" з ведучою і, тепер уже актрисою Лесею Нікітюк у головній ролі. Зірковий акторський каст доповнили Ольга Сумська і Тарас Цимбалюк. Фокус одним із перших подивився українську романтичну комедію і розповідає про неї з симпатією.

Офіційний трейлер фільму "Песики" з Лесею Нікітюк

Про що фільм "Песики" 2025 з Лесею Нікітюк

Отже, жила і дорослішала звичайна українська дівчинка Яна (Леся Нікітюк) з міста Хмельницький у звичайнісінькій українській сім'ї, яких мільйони: з мамою (Ольга Сумська) і низкою вітчимів, які безглуздо змінювали один одного на "посаді" тата для Яни.

Очікувано, що дівчинка виросла і стала справжнім магнітом для витрат в особистому житті: проблеми з прихильністю, неприязнь до чоловіків, нездоровий егоїзм, егоцентризм, невміння вибудовувати довгострокові стосунки. Загалом, жила Яна до своїх 35 років із класичним набором складнощів багатьох сучасних жінок, яким довелося рости і розвиватися в нестабільних сім'ях пострадянського зразка.

Така картина мала місце в її житті до того, як Яна загадала бажання про стабільну прихильність на своє 35-річчя. З цього моменту всі сексуальні контакти головної героїні перетворювалися на собак різних порід і, звісно ж, залишалися з Яною в її квартирі (куди ж їм було ще діватися).

І, мабуть, ніщо б уже не врятувало ні Яну, ні її потенційних залицяльників від неминучого..., чортзна-чого, якби не щире романтичне захоплення головної героїні, яке переросло в кохання.

Між рядків про важливе і про довгі ноги Лесі Нікітюк

Якщо говорити чесно і не кривити душею, то українському кінематографу ледь не вперше вдався якісний ромком для великого екрану: без гротеску, сортирного гумору, дивакуватих персонажів, хаотичного застосування образливих кліше про українців та діалогів, наче написаних на коліні в задушливій черзі до директора ЖЕКу.

Глядачам нарешті запропонували миле сентиментальне кіно з добрим гумором, дискусією на актуальну в суспільстві тему, добре продуманими репліками, якісно прописаними персонажами і природним позитивним вайбом.

Та й дебютна роль Лесі Нікітюк — грубуватої кар'єристки, яка розчарувалася в особистому житті, — дуже добре вдалася телеведучій. Вона органічно вписалася і в контекст оповіді, і в інтер'єри картини, і в гардероб своєї героїні, і в кумедні сюжетні повороти, на яких її не заносило.

Вона успішно втілила на екрані щиру, злегка незграбну, красуню, все життя якої — це робота і кар'єрні досягнення, а чоловіки в ній — не більше, ніж антуражне доповнення, не обов'язкове до присутності.

До слова, навіть навмисна демонстрація в кожній сцені красивих ніг головної героїні, підкреслених спідницями, яких майже немає, не викликає відчуття недоречності, а, скоріше, акцентує увагу глядачів на поширеному в багатьох жінок прагненні "привертати увагу, щоб відкидати", яке також вдало вписується в характер героїні Нікітюк.

Акторський склад теж порадує глядачів. Ольга Сумська в ролі мами з невдачами в особистому житті, Тарас Цимбалюк, якому довелося зіграти першого в серії перетворень коханця головної героїні (спойлер: він перетворився на собаку на прізвисько Тарас).

Одним словом, українські кінематографісти зняли для своїх співвітчизників і, сподіватимемося, не тільки, симпатичне весняне кіно для дозвілля на вихідних, яскравого дівич-вечора, та й узагалі для весняного настрою, якого нам усім часто не вистачає вже кілька років.

Раніше Фокус писав рецензію на фільм за Стівеном Кінгом — "Мавпа".