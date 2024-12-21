Селена Гомес, Ніна Добрев, Адель: хто заручився у 2024 році (фото)

Зірка "Пліткарки" Ед Вествік уже встиг відгуляти весілля та оголосити про вагітність коханої. Леді Гага випадково (чи ні) проговорилася про заручини з Майклом Поланскі на Олімпіаді-2024 в Парижі.

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У 2024 році низка зірок вирішила змінити своє життя, а саме сімейний статус. Фокус пригадує, хто сказав "так" почуттям.

Ніна Добрев та Шон Вайт

Зірка "Щоденників вампіра" Ніна Добрев уперше виходить заміж. Обранцем 35-річної акторки болгарського походження став 38-річний сноубордист Шон Вайт.

Про романтичні стосунки Добрев та Вайта почали говорити на початку 2020 року.

"Я впала в шок. Я просто завмерла і дивилася на нього", — розповіла про момент пропозиції зірка фільму "Аромат кохання".

Зрештою Шон Вайт одягнув Ніні на палець п’ятикаратну каблучку Lorraine Schwartz за 100 тисяч доларів.

Ніна Добрев та Шон Вайт

Періс Джексон та Джастін Лонг

Донька легендарного музиканта Майкла Джексона Періс оголосила про заручини з продюсером Джастіном Лонгом наприкінці 2024 року.

Хоча юна зірка не уточнила, коли і де коханий зробив пропозицію, її помітили з каблучкою ще у вересні. Пара почала зустрічатися у 2022 році. Про їхні стосунки мало відомо.

Періс Джексон та Джастін Лонг

Селена Гомес та Бенні Бланко

Американська співачка та акторка Селена Гомес сказала "так" продюсеру Бенні Бланко в грудні 2024.

Зірка сцени та екрану оприлюднила новину в Instagram, поділившись кадрами своєї величезної обручки з діамантом.

"Назавжди починається зараз…" — написала Гомес.

Майбутній чоловік Селени — продюсер Бенні Бланко, з яким вона почала зустрічатися у 2023 році. Селена та Бенні знайомі з 2019 року, коли співпрацювали з J. Balvin і Tainy над піснею "I Can’t Get Enough".

Артистка підтвердила свої стосунки з Бенні Бланко в грудні 2023 року. На той момент вони вже зустрічалися шість місяців, а продюсер, за словами Селени, ставиться до неї краще, ніж будь-хто інший.

Також Фокус пригадував усі романи Селени Гомес.

Селена Гомес виходить заміж

Принцеса Ліхтенштейну Марі Кароліна

Принцеса Ліхтенштейну Марі Кароліна також виходить заміж. Донька спадкового принца Алоїза заручилася з Леопольдо Мадуро Фольмером. Відомо, що весілля відбудеться влітку 2025 року. А наразі пара живе в Лондоні.

28-річна Марі Кароліна — друга дитина принца Алоїза та його дружини Софі. Принцеса не є спадкоємицею престолу. Вона працює в індустрії моди у Лондоні.

Принцеса Ліхтенштейну Марі Кароліна та Леопольдо Мадуро Фольмер Фото: The Princely House of Liechtenstein

Адель та Річ Пол

Британська співачка Адель офіційно підтвердила свої заручини зі спортивним агентом Річем Полом під час виступу в Мюнхені.

Зірка розповіла, що "виходить заміж" прямо зі сцени, блиснувши своєю діамантовою каблучкою. Зачитавши аудиторії табличку з написом "Ти вийдеш за мене?", Адель сказала: "Я не можу вийти за тебе заміж, тому що я вже виходжу заміж!"

Британка та її обранець зустрічаються з 2021 року.

Адель та Річ Пол Фото: Getty Images

Леді Гага та Майкл Поланскі

38-річна американська співачка Леді Гага підтвердила заручини зі своїм давнім бойфрендом, 46-річним бізнесменом Майклом Поланскі.

Артистка назвала Майкла "мій наречений" у відео, опублікованому прем'єр-міністром Франції Габріелем Атталем. Пара тоді перебувала в Парижі, де Леді Гага виступала на церемонії відкриття Олімпіади-2024.

Леді Гага та Майкл Поланскі Фото: Instagram ladygaga

Друзі співачки розповідали, що вона з Поланскі познайомилася на вечірці його друга Шона Паркера в Лос-Анджелесі. Уперше пара з'явилася на публіці разом, відвідавши прийом напередодні Нового року в грудні 2019-го в Лас-Вегасі.

Майкл на дев'ять років старший за Леді Гагу і є генеральним директором Parker Group.

Ед Вествік та Емі Джексон

Зірка серіалу "Пліткарка" Ед Вествік та його обраниця Емі Джексон уже зіграли весілля та чекають на першу спільну дитину. Про заручини пари стало відомо на початку 2024 року. Ед Вествік освідчився обраниці серед засніжених гір Швейцарії, а вона сказала: "Так"

Ед Вествік та Емі Джексон Фото: Instagram Ed Westwick

Емма Робертс та Коді Джон

Американська акторка Емма Робертс та її обранець Коді Джон заручилися влітку 2024.

Племінниця Джулії Робертс та її коханий підтвердили стосунки в серпні 2022 року після того, як їх помітили за поцілунками в Нью-Йорку. Емма виховує маленького сина Роудса від Гаррета Гедлунда.

Емма Робертс та Коді Джон Фото: Instagram emmaroberts

Нагадаємо, чому Меган Фокс кинула свого нареченого.

Також Фокус писав про зірок, які назавжди залишилися у 2024 році.