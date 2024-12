Селена Гомес стала нареченою (фото)

Селена давно говорила, що з Бенні почувається в абсолютній безпеці та бачить із ним своє майбутнє. Пара разом трохи більш ніж рік.

32-річна американська акторка та співачка Селена Гомес сказала "так" своєму бойфренду, музичному продюсеру Бенні Бланко, з яким зустрічається трохи більш ніж рік. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram, показавши 422 мільйонам підписників діамантову каблучку.

"Вічність починається зараз..." — йдеться у підписі.

У каруселі також є фото, де вона демонструє каблучку перед камерою, а 36-річний Бланко обіймає її та цілує в голову.

Серед тих, хто привітав новоспечену наречену, — Карді Бі, Дженніфер Еністон і Гвінет Пелтроу.

Сам Бланко також залишив зухвалий коментар, у якому назвав Гомес своєю "дружиною".

"Гей, почекайте... це моя дружина", — написав музикант, а його коментар зібрав майже 150 000 лайків.

Гомес зустрічається з Бланко з червня 2023 року, але пів року тримала їхні стосунки в таємниці. Пізніше вона написала в соцмережі, що Бенні став для неї абсолютно всім.

Раніше Селена зустрічалася з The Weeknd, Zedd, Ніком Джонасом, Тейлором Лотнером і була пов'язана з низкою інших зірок, включно із Зейном Маліком та Ендрю Таггартом з The Chainsmokers. У неї також були періодичні стосунки з Джастіном Бібером, які тривали вісім років, перш ніж вони оголосили про розрив у 2018 році. Зараз він одружений із моделлю Гейлі Бібер, а в серпні у них народився син.

До того, як у них зав'язалися романтичні стосунки, Гомес і Бланко товаришували понад десять років і навіть працювали разом над музикою. Він спродюсував три найбільші хіти співачки, включно з піснею 2021 року "I Can't Get Enough" і "Same Old Love" 2015 року.

Минулого місяця Бланко розповів, що саме Гомес зробила перший крок, запросивши його на вечерю. Про їхні заручини вперше заговорили в серпні цього року, але пара нічого не коментувала.

У цих стосунках співачка, за словами її друзів, буквально розцвіла. Сама ж вона говорила, що Бенні — єдиний чоловік, який змусив її почуватися "в абсолютній безпеці", бо вона бачить майбутнє з цією людиною. Зі свого боку її наречений зізнавався, що хоче дітей від Селени. Щоправда, сама артистка пізніше заявила, що через проблеми зі здоров'ям не зможе народити дитину.

