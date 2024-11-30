Волонтер Стерненко зробив пропозицію: що відомо про його обраницю (фото)

Обраницею блогера та постачальника FPV-дронів для українського війська стала Наталія Усатенко.

У суботу, 30 листопада, український волонтер та блогер Сергій Стерненко заручився зі своєю партнеркою Наталією Усатенко. Про це у своєму особистому Telegram-каналі повідомив сам активіст.

Сергій Стерненко опублікував світлину, зроблену біля Софійського собору в Києві, подякувавши дівчині та зізнавшись у коханні.

"Заручилися. Дякую тобі за те, що завжди зі мною, у найважчі моменти життя та під час усіх злетів і падінь. Кохаю", — написав Сергій.

Наталія Усатенко: що про неї відомо

З Наталією Усатенко Сергій знайомий з 2016 року. Вони познайомилися під час суду по росіянах та колаборантах, які брали участь у заколоті 2 травня в Одесі, – у 2019 році писав він.

Наталія родом із Донецької області, вчилася на факультеті журналістики Національного університету "Одеська юридична академія" і працювала прессекретарем колишньої очільниці Міністерства охорони здоров'я Уляни Супрун.

Разом із Сергієм на неї двічі здійснювали збройні напади у травні 2018 року.

У червні 2020 року правоохоронці застосували фізичну силу до Наталії Усатенко, що потрапило на відео.

Тоді біля Шевченківського райсуду Києва розглядали справу про запобіжний захід Сергію Стерненку, якого після чергового нападу на нього підозрювали в "умисному вбивстві" та "незаконному носінні холодної зброї".

Нагадаємо, у вересні про заручини повідомила 34-річна українська фехтувальниця та олімпійська призерка 2024 року Ольга Харлан. Вона опублікувала знімок зі своїм бойфрендом-італійцем Луїджі Самеле, на якому спортсменка показує обручку на безіменному пальці.

Також Фокус писав про знаменитостей, які після заручин вирішили скасувати весілля.