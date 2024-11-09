Волонтери також виконують конституційний обов'язок: у ЗСУ прокоментували ситуацію зі Стерненком

Забезпечення українських підрозділів дронами різних модифікацій є життєво необхідною допомогою, констатували у Сухопутних військах. Але ТЦК та СП мають право мобілізувати громадян для виконання конституційного обов’язку.

Українські Збройні сили високо цінують внесок і допомогу українських волонтерів у боротьбі проти російських окупантів. Як наголосили у Сухопутних військах, це стосується зокрема й ефективної співпраці із Силами оборони громадського діяча Сергія Стерненка.

Зазначається, що в умовах протистояння з ворогом, який переважає у живій силі та техніці, забезпечення бойових підрозділів дронами різних модифікацій є життєво необхідною допомогою.

Водночас як наголосили в СВ ЗСУ, мобілізація громадян здійснюється за рішенням територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), які мають право вручати повістки військовозобов'язаним для уточнення облікових даних, проходження медичних оглядів та мобілізації.

Згідно зі ст. 65 Конституції, захист незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов’язком громадян. Й велика кількість громадських активістів та волонтерів стали до лав Збройних Сил, виконуючи його.

"Адже лише в консолідації та єдності — сила українців та запорука перемоги над підступним, споконвічним російським ворогом", — йдеться у дописі Сухопутних військ.

Якщо ж військовозобов’язаний громадянин має проблеми зі здоров'ям, то, як додали у СВ ЗСУ, під час проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) вирішується питання про його придатність до військової служби.

Розшук Стерненка — деталі

6 листопада видання "Страна" повідомило, що українського волонтера і блогера Сергія Стерненка було оголошено в розшук Приморським ТЦК та СП Одеси. У розпорядженні журналістів з'явився документ, у якому йшлося, що активіст нібито розшукується після того, як порушив правила військового обліку і не з'явився за повісткою.

Сам Сергій Стерненко зауважив, що ще шість років тому переїхав з Одеси до Києва, зареєструвався у військкоматі і вчасно оновив військово-облікові документи. Він опублікував скриншот застосунку "Резерв+", на якому помітно, що ТЦК його не шукають.

Пізніше Одеський обласний ТЦК та СП повідомив, що волонтер Сергій Стерненко нібито з'явився у Приморський районний терцентр комплектування та сплатив штраф за порушення правил, а не за те, що "критикує українське військове командування".

Сергій Стерненко вважає, що головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський нібито особисто наказав оголосити його в розшук. Генерал, зауважив волонтер, образився за вимоги провести реформи в армії.