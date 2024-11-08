Пряма вказівка Сирського: Стерненко прокоментував його розшук ТЦК (відео)

Тригером для подання Сергія Стерненка у розшук ТЦК став стрім наприкінці жовтня. Під час трансляції блогер заявив, що українське військо має неадекватну систему управління.

Оголошення в розшук волонтера і блогера Сергія Стерненка одним з одеських територіальних центрів комплектації та соцпідтримки (ТЦК та СП) нібито сталося через пряму вказівку головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Про це повідомив сам активіст, пояснивши, що військовий образився за вимоги провести реформу в армії.

"Зробив він це, до речі, тільки з другої спроби", — зазначив Стерненко, пояснивши, що тригером нібито стала трансляція 27 жовтня. Під час цього стріму блогер заявляв, що через неадекватну систему управління військами Україна опинилася у ситуації, близькій до катастрофи.

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Також Стерненко описав алгоритм, як саме його оголосили в розшук.

Повістку направили за адресою, де він не проживає та яка не є адресою його прописки. Тобто, адресат отримати її не міг. Оскільки чоловік не зʼявився за викликом, його оголосили в розшук. "Злив" інформації про розшук російській агентурі. Брехня про навмисну неявку і сплату штрафу від обласного центру комплектування.

"Пане Сирський, ви на що розраховуєте, розпалюючи протистояння всередині країни? Ви точно розумієте наслідки своїх дій?" — написав Сергій Стерненко, додавши, що брехня і дрібʼязковість точно не допоможуть зберегти країну.

Розшук Стерненка — деталі

6 листопада видання "Страна" повідомило, що українського активіста, волонтера і блогера Сергія Стерненка було оголошено в розшук Приморським ТЦК та СП Одеси. У розпорядженні журналістів з'явився документ, у якому йшлося, що український блогер нібито розшукується після того, як порушив правила військового обліку і не з'явився за повісткою.

Сам активіст зауважив, що ще шість років тому перебрався з Одеси до Києва, зареєструвався у місцевому терцентрі і вчасно оновив військово-облікові документи. Він опублікував скриншот застосунку "Резерв+", на якому помітно, що "військкомати" його не шукають.

Натомість Одеський обласний ТЦК та СП повідомив, що волонтер Сергій Стерненко з'явився у Приморський районний терцентр комплектування та сплатив штраф за порушення правил, а не за те, що "критикує українське військове командування".