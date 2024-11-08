Прямое указание Сырского: Стерненко прокомментировал его розыск ТЦК (видео)

Триггером для подачи Сергея Стерненко в розыск ТЦК стал стрим в конце октября. Во время трансляции блогер заявил, что украинская армия имеет неадекватную систему управления.

Объявление в розыск волонтера и блогера Сергея Стерненко одним из одесских территориальных центров комплектации и соцподдержки (ТЦК и СП) якобы произошло из-за прямого указания главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского. Об этом сообщил сам активист, объяснив, что военный обиделся за требования провести реформу в армии.

"Сделал он это, кстати, только со второй попытки", — отметил Стерненко, пояснив, что триггером якобы стала трансляция 27 октября. Во время этого стрима блогер заявлял, что из-за неадекватной системы управления войсками Украина оказалась в ситуации, близкой к катастрофе.

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Также Стерненко описал алгоритм, как именно его объявили в розыск.

Повестку направили по адресу, где он не проживает и который не является адресом его прописки. То есть, адресат получить ее не мог. Поскольку мужчина не явился по вызову, его объявили в розыск. "Слив" информации о розыске российской агентуре. Ложь об умышленной неявке и уплате штрафа от областного центра комплектования.

"Господин Сырский, вы на что рассчитываете, разжигая противостояние внутри страны? Вы точно понимаете последствия своих действий?" — написал Сергей Стерненко, добавив, что ложь и мелочность точно не помогут сохранить страну.

Розыск Стерненко — детали

6 ноября издание "Страна" сообщило, что украинский активист, волонтер и блогер Сергей Стерненко был объявлен в розыск Приморским ТЦК и СП Одессы. В распоряжении журналистов появился документ, в котором говорилось, что украинский блогер якобы разыскивается после того, как нарушил правила воинского учета и не явился по повестке.

Сам активист отметил, что еще шесть лет назад перебрался из Одессы в Киев, зарегистрировался в местном терцентре и вовремя обновил военно-учетные документы. Он опубликовал скриншот приложения "Резерв+", на котором заметно, что "военкоматы" его не ищут.

После этого Одесский областной ТЦК и СП сообщил, что волонтер Сергей Стерненко появился в Приморский районный терцентр комплектования и оплатил штраф за нарушение правил, а не за то, что "критикует украинское военное командование".