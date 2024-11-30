Волонтер Стерненко сделал предложение: что известно о его избраннице (фото)

Избранницей блогера и поставщика FPV-дронов для украинской армии стала Наталья Усатенко.

В субботу, 30 ноября, украинский волонтер и блогер Сергей Стерненко обручился со своей партнершей Натальей Усатенко. Об этом в своем личном Telegram-канале сообщил сам активист.

Сергей Стерненко опубликовал фотографию, сделанную возле Софийского собора в Киеве, поблагодарив девушку и признавшись в любви.

"Мы помолвлены. Спасибо тебе за то, что всегда со мной, в самые тяжелые моменты жизни и во время всех взлетов и падений. Люблю", — написал Сергей.

Наталья Усатенко: что о ней известно

С Натальей Усатенко Сергей знаком с 2016 года. Они познакомились во время суда по россиянам и коллаборационистам, которые участвовали в мятеже 2 мая в Одессе, — в 2019 году писал он.

Наталья родом из Донецкой области, училась на факультете журналистики Национального университета "Одесская юридическая академия" и работала пресс-секретарем бывшей главы Министерства здравоохранения Ульяны Супрун.

Вместе с Сергеем на нее дважды совершали вооруженные нападения в мае 2018 года.

В июне 2020 года правоохранители применили физическую силу к Наталье Усатенко, что попало на видео.

Тогда возле Шевченковского райсуда Киева рассматривали дело о мере пресечения Сергею Стерненко, которого после очередного нападения на него подозревали в "умышленном убийстве" и "незаконном ношении холодного оружия".

Напомним, в сентябре о помолвке сообщила 34-летняя украинская фехтовальщица и олимпийская призерка 2024 года Ольга Харлан. Она опубликовала снимок со своим бойфрендом-итальянцем Луиджи Самеле, на котором спортсменка показывает обручальное кольцо на безымянном пальце.

Также Фокус писал о знаменитостях, которые после помолвки решили отменить свадьбу.