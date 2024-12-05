Селена Гомес у кокетливому костюмі відвідала зірковий гала-вечір (фото)

Селена Гомес підкреслила струнку фігуру ефектним вбранням. Знаменитість на заході отримала нагороду.

Американська співачка, акторка та бізнесвумен Селена Гомес мала елегантний вигляд на червоній доріжці під час гала-вечора журналу The Hollywood Reporter "Жінки в індустрії розваг", що відбувся в середу, 4 грудня, у знаменитому готелі Beverly Hills, повідомляє Daily Mail.

32-річна акторка одягла кокетливий чорно-білий костюм, який складався з приталеного піджака з відкритими плечима, білим воланом, золотими ґудзиками спереду і розкльошеної спідниці-міді. Вона доповнила свій образ чорними замшевими туфлями Mary Jane від Manolo Blahnik Camparipearl і чорною стьобаною сумочкою Chanel. Зірка "Гри на пониження" розпустила своє темне волосся в грайливому бобі і наклала сяючий макіяж, використовуючи рум'яна, мерехтливі тіні для повік, чорну туш і підводку, а також персикову помаду.

Селена Гомес Фото: Getty Images

Дівчина Бенні Бланко на заході отримала премію в категорії "За рівність в індустрії розваг". Зірковий гала-вечір відвідало багато знаменитостей, включно з Керрі Вашингтон, Дженніфер Лоуренс, Лорою Дерн, Моллі Шеннон, Шеррі Ленсінг і Памелою Андерсон.

Раніше, 27 листопада, Фокус писав про те, що Селена Гомес і Бенні Бланко представили свій перший парний костюм перед Геловіном. Селена постала в костюмі Аліси в Країні чудес, а Бенні перевтілився в Божевільного Капелюшника.