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Стиль життя

Селена Гомес у кокетливому костюмі відвідала зірковий гала-вечір (фото)

Селена Гомес
Фото: Getty Images | Актриса і співачка Селена Гомес

Селена Гомес підкреслила струнку фігуру ефектним вбранням. Знаменитість на заході отримала нагороду.

Американська співачка, акторка та бізнесвумен Селена Гомес мала елегантний вигляд на червоній доріжці під час гала-вечора журналу The Hollywood Reporter "Жінки в індустрії розваг", що відбувся в середу, 4 грудня, у знаменитому готелі Beverly Hills, повідомляє Daily Mail.

32-річна акторка одягла кокетливий чорно-білий костюм, який складався з приталеного піджака з відкритими плечима, білим воланом, золотими ґудзиками спереду і розкльошеної спідниці-міді. Вона доповнила свій образ чорними замшевими туфлями Mary Jane від Manolo Blahnik Camparipearl і чорною стьобаною сумочкою Chanel. Зірка "Гри на пониження" розпустила своє темне волосся в грайливому бобі і наклала сяючий макіяж, використовуючи рум'яна, мерехтливі тіні для повік, чорну туш і підводку, а також персикову помаду.

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Селена Гомес
Фото: Getty Images

Дівчина Бенні Бланко на заході отримала премію в категорії "За рівність в індустрії розваг". Зірковий гала-вечір відвідало багато знаменитостей, включно з Керрі Вашингтон, Дженніфер Лоуренс, Лорою Дерн, Моллі Шеннон, Шеррі Ленсінг і Памелою Андерсон.

Раніше, 27 листопада, Фокус писав про те, що Селена Гомес і Бенні Бланко представили свій перший парний костюм перед Геловіном. Селена постала в костюмі Аліси в Країні чудес, а Бенні перевтілився в Божевільного Капелюшника.