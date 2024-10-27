Селена Гомес і Бенні Бланко представили свій перший парний костюм перед Геловіном (фото)

Багато знаменитостей дуже серйозно готуються зустріти Геловін. Зіркова пара Селени Гомес і Бенні Бланко похвалилися своїми казковими образами.

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Американська співачка, акторка і бізнесвумен Селена Гомес разом зі своїм коханим, музикантом і продюсером Бенні Бланко за кілька днів до Геловіна дебютували у своїх перших парних костюмах. Відповідними знімками 27 жовтня зірка "Гри на пониження" поділилася в Instagram.

32-річна співачка і 36-річний музичний продюсер почали зустрічатися в середині 2023 року, але довгий час тримали свої стосунки в таємниці. Тепер, коли їхній роман розквітає на очах у численних шанувальників пари, Селена з гордістю опублікувала спільні образи з Бенні на Геловін.

На знімках Селена постала в костюмі Аліси в Країні чудес, а Бенні перевтілився в Божевільного Капелюшника. Пара, одягнувши перуки, із серйозним виглядом позувала для гламурних фотографій, сидячи на дивані та на підлозі. Крім розкішного костюма Бланко взув поношені високі черевики і наклав відповідний грим, щоб бути схожим на свого героя.

"Все дивніше і дивніше...", — підписала фотографії Гомес, а Бенні в коментарі пожартував над собою: "Мої протези роблять сквідварда схожим на довгоногого красеня". Схоже багатьом їхнім шанувальникам сподобалися казкові образи пари. У коментарях вони відзначили схожість Бенні Бланко і Селени Гомес з героями Льюїса Керролла: "Ідеальні костюми, ви обидва маєте приголомшливий вигляд", "Це неймовірно", "Ви обидва виграли Геловін!".

Раніше, 9 жовтня, Селена Гомес продемонструвала стильний образ. Селена Гомес підкреслила струнку фігуру ефектним вбранням.