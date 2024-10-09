Білі штани та ефектний топ: Селена Гомес продемонструвала стильний образ (фото)

Селена Гомес підкреслила струнку фігуру ефектним вбранням. Знаменитість є засновницею бренду косметики та часто жертвує гроші на благодійність.

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Американська співачка, акторка та бізнесвумен Селена Гомес продемонструвала свою неймовірну фігуру в модному образі, з'явившись увечері у вівторок, 8 жовтня, в Нью-Йорку, повідомляє Daily Mail.

32-річна зірка для виходу у світ одягла елегантний чорний топ з V-подібним вирізом і широкі білі штани з високою талією. Свій модний образ зірка доповнила поясом із заклепками, чорними туфлями на високих підборах і незвичайною маленькою сумочкою від YSL. Чорне волосся Селени було укладене в гламурну зачіску і спадало хвилями їй на плечі. Засновниця Rare Beauty підкреслила свої приголомшливі риси за допомогою підводки для очей, рум'ян і блиску для губ. З прикрас на ній були масивні золоті сережки, каблучки і браслет.

Селена Гомес Фото: Getty Images

Селена відвідала захід, присвячений її останньому партнерству Rare Beauty із Sephora. Компанія попзірки об'єднується зі знаменитою мережею парфюмерно-косметичних магазинів, щоб провести благодійний вечір на користь фонду Rare Impact Fund 10 жовтня — у День психічного здоров'я — вже другий рік поспіль.

Гомес має намір мобілізувати 100 мільйонів доларів для організацій, які розширюватимуть доступ молоді до послуг у сфері психічного здоров'я, а також до освіти по всьому світу.

Раніше, 9 серпня, Фокус писав про те, що Селена Гомес спровокувала чутки про заручини. Артистка і продюсер Бенні Бланко зустрічаються майже рік.