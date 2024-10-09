Белые брюки и эффектный топ: Селена Гомес продемонстрировала стильный образ (фото)

Селена Гомес подчеркнула стройную фигуру эффектным нарядом. Знаменитость является основательницей бренда косметики и часто жертвует деньги на благотворительность.

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Американская певица, актриса и бизнесвумен Селена Гомес продемонстрировала свою невероятную фигуру в модном образе, появившись вечером во вторник, 8 октября, в Нью-Йорке, сообщает Daily Mail.

32-летняя звезда для выхода в свет надела элегантный черный топ с V-образным вырезом и широкие белые брюки с высокой талией. Свой модный образ звезда дополнила поясом с заклепками, черными туфлями на высоких каблуках и необычной маленькой сумочкой от YSL. Черные волосы Селены были уложены в гламурную прическу и ниспадали волнами ей на плечи. Основательница Rare Beauty подчеркнула свои потрясающие черты с помощью подводки для глаз, румян и блеска для губ. Из украшений на ней были массивные золотые серьги, кольца и браслет.

Селена Гомес Фото: Getty Images

Селена посетила мероприятие, посвященное ее последнему партнерству Rare Beauty с Sephora. Компания поп-звезды объединяется со знаменитой сетью парфюмерно-косметических магазинов, чтобы провести благотворительный вечер в пользу фонда Rare Impact Fund 10 октября — в День психического здоровья — уже второй год подряд.

Гомес намерена мобилизировать100 миллионов долларов для организаций, которые будут расширять доступ молодежи к услугам в области психического здоровья, а также к образованию по всему миру.

Ранее, 9 августа, Фокус писал о том, что Селена Гомес спровоцировала слухи о помолвке. Артистка и продюсер Бенни Бланко встречаются около года.