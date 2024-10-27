Селена Гомес и Бенни Бланко представили свой первый парный костюм перед Хэллоуином (фото)

Многие знаменитости очень серьезно готовятся встретить Хэллоуин. Звездная пара Селены Гомес и Бенни Бланко похвастались своими сказочными образами.

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Американская певица, актриса и бизнесвумен Селена Гомес вместе со своим возлюбленным, музыкантом и продюсером Бенни Бланко за несколько дней до Хэллоуина дебютировали в своих первых парных костюмах. Соответствующими снимками 27 октября звезда "Игры на понижение" поделилась в Instagram.

32-летняя певица и 36-летний музыкальный продюсер начали встречаться в середине 2023 года, но долгое время держалки свои отношения в тайне. Теперь, когда их роман расцветает на глазах у многочисленных поклонников пары, Селена с гордостью опубликовала совместные образы с Бенни на Хэллоуин.

На снимках Селена предстала в костюме Алисы в Стране чудес, а Бенни перевоплотился в Безумного Шляпника. Пара, надев парики, с серьезным видом позировала для гламурных фотографий, сидя на диване и на полу. Помимо роскошного костюма Бланко обул поношенные высокие ботинки и наложил соответствующий грим, чтобы быть похожим на своего героя.

"Все страньше и страньше…», — подписала фотографии Гомес, а Бенни в комментарии подшутить над собой: "Мои протезы делают сквидварда похожим на длинноногого красавца". Похоже многим их поклонникам понравились сказочные образы пары. В комментариях они отметили схожесть Бенни Бланко и Селены Гомес с героями Льюиса Кэрролла: "Идеальные костюмы, вы оба выглядите потрясающе", "Это невероятно", "Вы оба выиграли Хэллоуин!".

Ранее, 9 октября, Селена Гомес продемонстрировала стильный образ. Селена Гомес подчеркнула стройную фигуру эффектным нарядом.