Селена Гомес в кокетливом костюме посетила звездный гала-вечер (фото)

Селена Гомес подчеркнула стройную фигуру эффектным нарядом. Знаменитость на мероприятии получила награду.

Американская певица, актриса и бизнесвумен Селена Гомес выглядела элегантно на красной дорожке во время гала-вечера журнала The Hollywood Reporter "Женщины в индустрии развлечений", который состоялся в среду, 4 декабря, в знаменитом отеле Beverly Hills, сообщает Daily Mail.

32-летняя актриса надела кокетливый черно-белый костюм, который состоял из приталенного пиджака с открытыми плечами, белой оборкой, золотыми пуговицами спереди и расклешенной юбки-миди. Она дополнила свой образ черными замшевыми туфлями Mary Jane от Manolo Blahnik Camparipearl и черной стеганой сумочкой Chanel. Звезда "Игры на понижение" распустила свои темные волосы в игривом бобе и наложила сияющий макияж, используя румяна, мерцающие тени для век, черную тушь и подводку, а также персиковую помаду.

Селена Гомес Фото: Getty Images

Девушка Бенни Бланко на мероприятии получила премию в категории "За равенство в индустрии развлечений". Звездный гала-вечер посетили многие знаменитости, включая Керри Вашингтон, Дженнифер Лоуренс, Лору Дерн, Молли Шеннон, Шерри Лэнсинг и Памелу Андерсон.

Ранее, 27 ноября, Фокус писал о том, что Селена Гомес и Бенни Бланко представили свой первый парный костюм перед Хэллоуином. Селена предстала в костюме Алисы в Стране чудес, а Бенни перевоплотился в Безумного Шляпника.