Від Джастіна Бібера до The Weeknd: з ким зустрічалася Селена Гомес (фото, відео)

Селена напередодні розповіла мільйонам своїх фанатів, що виходить заміж за музичного продюсера Бенні Бланко. А до цих стосунків у зірки була низка романів з іншими публічними людьми.

Related video

Американська співачка та акторка Селена Гомес напередодні оголосила про свої заручини з музичним продюсером Бенні Бланко. До цих стосунків в артистки була низка романів: гучних та малопомітних. Фокус пригадує всіх відомих колишніх бойфрендів Селени Гомес.

Селена Гомес виходить заміж

32-річна співачка оприлюднила новину в Instagram, поділившись фотографіями своєї величезної обручки з діамантом з 423 мільйонами підписників.

"Назавжди починається зараз…" — написала Селена.

Обранцем зірки став продюсер Бенні Бланко, з яким Гомес почала зустрічатися у 2023 році. Селена та Бенні знайомі з 2019 року, коли вони співпрацювали з J. Balvin і Tainy над піснею "I Can’t Get Enough".

Селена Гомес виходить заміж

До пропозиції Бенні Бланко Селена зустрічалася з The Weeknd, Зеддом, Ніком Джонасом, Тейлором Лотнером, Зейном Маліком, Джастіном Бібером та іншими.

Нік Джонас (2008)

Селена Гомес зустрічалася з учасником гурту Jonas Brothers Ніком Джонасом у 2008 році. Під час їхнього короткого роману вона навіть знялася у кліпі гурту Burnin’ Up.

Приблизно в той же час музикант зустрічався зі співачкою Майлі Сайрус, проте Селена говорила, що не ображається на свою колегу.

Наразі ж Нік одружений з індійською акторкою Пріянкою Чопрою, з якою виховує доньку Малті Мері.

Селена Гомес знялася в кліпі Jonas Brothers

Тейлор Лотнер (2009)

У 2009 році у Селени Гомес був короткий роман з актором фільмів "Сутінки" Тейлором Лотнером.

Вони познайомилися, коли співачка знімалася у фільмі "Рамона і Бізус", а Тейлор був залучений до створення картини "Сутінки: Молодий місяць".

Втім, бурхливий інтерес публіки до їхнього роману виявився для пари занадто складним.

У 2022 році актор одружився з дівчиною Тейлор, яка після цього стала Тейлор Лотнер.

Селена Гомес та Тейлор Лотнер Фото: Getty Images

Джастін Бібер (2009 — 2014, 2017 — 2018)

Найвідоміший роман Селени Гомес був з Джастіном Бібером.

Артистка і канадський музикант зустрічалися між 2009 і 2018 роками, перш ніж остаточно розірвати стосунки всього за кілька місяців до заручин Джастіна із теперішньою дружиною Гейлі Бібер.

Усе почалося, коли Бібер виконав Селені свою пісню One Less Lonely Girl під час новорічного Rockin' Eve у 2009 році.

Джастін Бібер та Селена Гомес

Протягом 2010 року пара спростовувала чутки про роман, а Селена називала Джастіна своїм "молодшим братом".

Згодом стосунки пари таки стали публічними, коли вони стали зʼявлятися разом на червоних доріжках.

Селена Гомес та Джастін Бібер Фото: Getty Images

Пара продовжувала зустрічатися до квітня 2014 року, коли Селена, як повідомляється, знайшла фотографії Кайлі Дженнер на телефоні Джастіна, що призвело до розриву.

Через кілька місяців вони знову помирилися. Але возз'єднання тривало недовго, і в жовтні вони знову розлучилися.

Уже в жовтні 2017 року Джастін і Селена були помічені за сніданком і разом на церковній службі. А в березні 2018 року вони розлучилися назавжди.

У вересні того ж року Джастін одружився з донькою Стівена Болдвіна Гейлі, а Селена випустила два "гімни про розставання": Lose You to Love Me і Look at Her Now.

Через місяць після того, як Бібер одружився, Селена, як повідомляється, почала лікувати вовчанку та своє психічне здоров'я.

Тим часом Джастін, попри чутки про нещасливий шлюб, у 2024 році став батьком. Гейлі народила йому сина Джека.

Орландо Блум (2014)

У 2014 році Селену Гомес повʼязували з актором "Піратів Карибського моря" Орландо Блумом. Ходили чутки, що зірки хотіли викликати ревнощі у своїх колишніх Міранди Керр і Джастіна Бібера.

Селена та Орландо спростували чутки про роман, коли їх помітили разом за межами шоу Chelsea Handler.

Наразі Блум перебуває в стосунках з Кеті Перрі, яка народила йому доньку Дайзі Дав.

Орландо Блум Фото: Getty Images

Zedd (січень 2015 — березень 2015)

Селена Гомес та Zedd (Антон Заславський) познайомилися під час спільної роботи над музикою. Zedd — німецький ді-джей, продюсер російського походження.

Він розповів про роман із зіркою в інтерв’ю Elle у 2017 році.

"Репортери дзвонили моїм батькам. Люди зламували телефони моїх друзів. Я був розлючений. [Хоча] я начебто знав, у що я втягнувся… Вона одна з найбільш обговорюваних людей у ​​світі, але я навіть не підозрював, наскільки це змінить моє життя", — говорив Zedd.

Селена Гомес та Zedd Фото: Getty Images

Найл Хоран (грудень 2015, жовтень 2019)

Селену вперше повʼязали з ірландським співаком Найлом Хораном у 2015 році після того, як вони, як повідомляється, були помічені на побаченні на пірсі Санта-Моніки.

Пізніше їх бачили, як вони "цілувалися, обіймалися і танцювали близько одне до одного" на вечірці з нагоди 35-річчя Дженни Деван-Татум.

Втім, Селена заперечила, що вони зустрічаються.

У жовтні 2019 року знову почали ширитися чутки після того, як Гомес помітили разом із Найлом та групою друзів.

Найл Хоран

Чарлі Пут (березень 2016)

Селена зустрічалася зі співаком Чарлі Путом у 2016 році. Він сказав Billboard, що ці стосунки були "дуже короткочасними, дуже маленькими, але дуже впливовими".

Музиканти записали спільний хіт We Don't Talk Anymore, який наразі переглянули понад 3 мільярди разів на YouTube.

Селена Гомес та Чарлі Пут записали разом хіт We Don't Talk Anymore

The Weeknd (січень 2017 — жовтень 2017)

Селена та канадський співак The Weeknd спровокували чутки про роман у січні 2017 року. Пізніше їх бачили разом на Met Gala в травні та заході Harper's Bazaar Icons.

Селена Гомес та The Weeknd Фото: Getty Images

Зіркова пара розлучилася через 10 місяців стосунків, тоді як People повідомили, що в них були проблеми протягом "місяців" через їхній важкий графік, поки канадський артист був у турі, а Селена знімала фільм Вуді Аллена "Дощовий день у Нью-Йорку".

Дрю Таггарт (вересень 2022)

У 2022 році Гомес повʼязали з 34-річним Ендрю Таггартом з The Chainsmokers після того, як обох зірок бачили за обідом у Нью-Йорку.

У той час джерело повідомило Us Weekly: "Вони не намагаються приховати свій роман, пробираючись у клуби лише для членів".

"Вони такі ласкаві, їм дуже весело разом. Селена ледве може відірвати від нього руки", — говорив інсайдер.

Втім, згодом пара розірвала свої стосунки.

Дрю Таггарт

Зейн Малік (березень 2023)

У 2023 році виникли чутки, що Селена Гомес переїхала до колишнього учасника One Direction, 31-річного Зейна Маліка.

"Селена і Зейн вийшли в Сохо в Нью-Йорку вчора ввечері близько 10:30 вечора. Вони йшли, тримаючись за руки, і цілувалися", — говорив інсайдер Entertainment Tonight.

Однак роман, очевидно, закінчився, оскільки Селена відписалася від Зейна в Instagram у червні 2023 року, а незабаром співак наслідував її приклад.

Зейн Малік Фото: Getty Images

Бенні Бланко

Селена Гомес підтвердила свої стосунки з Бланко в грудні 2023 року. Вона також розповіла, що вони вже зустрічалися шість місяців і що продюсер ставиться до неї краще, ніж будь-хто інший.

Бенні Бланко та Селена Гомес Фото: Selena Gomez/Instagram

Нагадаємо, Селена Гомес вийшла у світ з нареченим.

Також Фокус писав про секрети успіху в житті та коханні від Бенні Бланко.