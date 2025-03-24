Соломія Вітвіцька зізналася, чи планує гучне весілля з коханим-військовим (фото)

Соломія Вітвіцька та Олексій Ситайло заручилися на День закоханих. Тож наразі прихильники цікавляться, коли буде сама церемонія одруження.

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Українська телеведуча Соломія Вітвіцька зізналася, чи планує гучне весілля з коханим-військовим Олексієм Ситайлом. Про це зірка екрану розповіла у своєму Instagram.

Ситайло покликав кохану заміж у лютому, але поки пара ще не уклала офіційний шлюб.

Напередодні Соломія Вітвіцька відповіла на запитання фоловерів, які поцікавилися, коли заручені зіграють весілля. За словами телеведучої, поки що вони не поспішають одружуватися. Закохані вважають, що під час війни недоречно влаштовувати гучні святкування.

"Уже як місяць це найпопулярніше запитання, яке постійно чуємо від усіх довкола. Думаємо, що якось нині не до гучних гулянь", – зізналася Вітвіцька.

Згодом телеведучу запитали, коли буде їхній розпис.

"О! Новий поворот питання. Тобто, без гучних гулянь можна?" — написала знаменитість.

Соломія Вітвіцька з нареченим Фото: Скріншот Соломія Вітвіцька з нареченим Фото: Скріншот

Зірка екрану також висловилася і про спілкування з колишнім чоловіком, телеоператором Владиславом Кочатковим. Вони залишилися у хороших стосунках після розлучення.

"Звісно ж спілкуємося. Ми ж дорослі самодостатні люди і маємо купу класних спогадів. Життя таке непередбачуване і в цей час особливо не просте. Тому варто збільшувати коло друзів, а не ворогів", – написала Вітвіцька.

Соломія Вітвіцька з колишнім чоловіком Фото: Скріншот

У 2020 році пара оголосила про розлучення. Протягом років телеведуча приховувала своє особисте життя від уваги публіки. А вже в лютому 2024 року Вітвіцька оголосила, що перебуває у стосунках із Ситайлом.

Чоловік уже був одружений. Він виховує сина. Після початку повномасштабної війни в Україні Олексій мобілізувався до лав ЗСУ.

Нагадаємо, Соломія Вітвіцька взимку відпочивала з коханим у горах.

Також Фокус писав про заручини Соломії Вітвіцької та Олексія Ситайла.