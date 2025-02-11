Соломія Вітвіцька показалася з коханим-військовим на відпочинку в горах (фото)
У перший день відпустки знаменитість та її обранець активно провели час. Вони каталися на лижах та на підйомнику.
Українська телеведуча Соломія Вітвіцька показала відпочинок зі своїм коханим-військовослужбовцем Олексієм Ситайлом у горах. Кадрами з відпустки в Карпатах зірка екрану поділилася в Instagram.
Вітвіцька та її обранець активно провели перший день відпустки в Буковелі. Вони каталися на лижах та на підйомнику. Закохані показалися у відповідних костюмах, коли підкорювали засніжені гори.
"Відпустка. День перший", — написала Соломія Вітвіцька.
Зокрема, телеведуча показала букет рожевих тюльпанів у готельному номері.
Про стосунки з Олексієм Ситайлом Соломія Вітвіцька розповіла в лютому 2024 року. А чутки про їхній роман почали ширитися раніше.
Відомо, що чоловік уже був одружений. Він виховує сина.
Зірка екрану також була заміжня. Після восьми років шлюбу у 2021 році Вітвіцька розлучилася. Дітей у телеведучої немає.
Коханий Соломії Вітвіцької родом із Житомирської області. Він має юридичну освіту та працював суддею Середино-Будського районного суду Сумської області. Після початку повномасштабної війни в Україні Олексій мобілізувався до лав ЗСУ.
Нагадаємо, Соломія Вітвіцька показала селфі з коханим-військовим.
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