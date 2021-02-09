Телеведуча Соломія Вітвіцька розлучається з чоловіком після восьми років шлюбу

Соломія пообіцяла Владу знайти для нього "хорошу дружину", а власне розлучення назвала жахливим тільки на словах.

Відома українська телеведуча Соломія Вітвіцька повідомила про те, що розлучається з чоловіком, режисером Владом Кочатковим, за якого вийшла вісім років тому. Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши спільне чорно-біле фото.

"8 яскравих, божевільних, добрих і таких різних років... За цей час ти став мені другом, але ми втратили "нас". "Розлучення" тільки звучить жахливо, але відкриває нові шляхи, і я обов'язково знайду тобі хорошу дружину)) P.S. Усе інше залишиться між нами, серіалу і скандалів не буде, друзі та колеги, вибачте — це єдиний коментар на цю тему, рухаємося далі!!!", — йдеться в публікації.

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На новину відреагували друзі та колеги Вітвіцької. Так, ведуча ТСН Марічка Падалко побажала їй щастя і запевнила в готовності завжди підтримати. Співачка Світлана Тарабарова відмітила її допис, поставивши у відповіді "++". Серед тих, хто написав коментарі, — виконавець Влад Дарвін, співачка Тоня Матвієнко, Наталія Карпа, Соня Кей, а Влад Кочатков залишив у коментарях три сердечка.

Соломія Вітвіцька та режисер Влад Кочатков одружилися 15 листопада 2013 року, а познайомилися вони на квесті в Мамаєвій слободі.

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За інформацією ТСН, пара намагалася врятувати шлюб разом із психологом, але не вдалося.

Нагадаємо, акторка Меган Фокс подала на розлучення через 10 років шлюбу. Аналогічно вчинила й акторка, співачка та дочка відомого рокера Ленні Кравіца Зої Кравіц, яка повідомила, що подала на розлучення зі своїм чоловіком актором Карлом Глусманом всього після 18 місяців у шлюбі.