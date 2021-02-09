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Телеведущая Соломия Витвицкая разводится с мужем после восьми лет брака

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Соломия Витвицкая, развод
Фото: Instagram/Solomiya Vitvitska | Витвицкая с мужем

Соломия пообещала Владу найти для него "хорошую жену", а сам развод назвала ужасным только на словах.

Известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая сообщила о том, что разводится с мужем, режиссером Владом Кочатковым, за которого вышла восемь лет назад. Об этом она написала на своей странице в Instagram, опубликовав совместное черно-белое фото.

"8 ярких, безумных, добрых и таких разных лет… За это время ты стал мне другом, но мы потеряли "нас". "Развод" только звучит ужасно, но открывает новые пути, и я обязательно найду тебе хорошую жену)) P.S. Все остальное останется между нами, сериала и скандалов не будет, друзья и коллеги, простите — это единственный комментарий на эту тему, двигаемся дальше!!!", – говорится в публикации.

На новость отреагировали друзья и коллеги Витвицкой. Так, ведущая ТСН Маричка Падалко пожелала ей счастья и заверила в готовности всегда поддержать. Певица Светлана Тарабарова отметила ее пост, поставив в ответе "++". Среди тех, кто написал комментарии, – исполнитель Влад Дарвин, певица Тоня Матвиенко, Наталья Карпа, Соня Кей, а Влад Кочатков оставил в комментариях три сердечка.

Соломия Витвицкая, развод, комментарий
Соломия Витвицкая, развод, комментарий
Соломия Витвицкая, развод, комментарий
Соломия Витвицкая, развод, комментарий
Соломия Витвицкая, развод, комментарий
Соломия Витвицкая, развод, комментарий
Соломия Витвицкая, развод, комментарий
Соломия Витвицкая, развод, комментарий
Соломия Витвицкая, развод, комментарий
Соломия Витвицкая, развод, комментарий

Соломия Витвицкая и режиссер Влад Кочатков поженились 15 ноября 2013 года, а познакомились они на квесте в Мамаевой слободе.

 По информации ТСН, пара пыталась спасти брак вместе с психологом, но не удалось.

Напомним, актриса Меган Фокс подала на развод через 10 лет брака. Аналогично поступила и актриса, певица и дочь известного рокера Ленни Кравица Зои Кравитц, которая сообщила, что подала на развод со своим мужем актером Карлом Глусманом всего после 18 месяцев в браке.