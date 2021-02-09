Телеведущая Соломия Витвицкая разводится с мужем после восьми лет брака

Соломия пообещала Владу найти для него "хорошую жену", а сам развод назвала ужасным только на словах.

Известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая сообщила о том, что разводится с мужем, режиссером Владом Кочатковым, за которого вышла восемь лет назад. Об этом она написала на своей странице в Instagram, опубликовав совместное черно-белое фото.

"8 ярких, безумных, добрых и таких разных лет… За это время ты стал мне другом, но мы потеряли "нас". "Развод" только звучит ужасно, но открывает новые пути, и я обязательно найду тебе хорошую жену)) P.S. Все остальное останется между нами, сериала и скандалов не будет, друзья и коллеги, простите — это единственный комментарий на эту тему, двигаемся дальше!!!", – говорится в публикации.

[ + – ]

На новость отреагировали друзья и коллеги Витвицкой. Так, ведущая ТСН Маричка Падалко пожелала ей счастья и заверила в готовности всегда поддержать. Певица Светлана Тарабарова отметила ее пост, поставив в ответе "++". Среди тех, кто написал комментарии, – исполнитель Влад Дарвин, певица Тоня Матвиенко, Наталья Карпа, Соня Кей, а Влад Кочатков оставил в комментариях три сердечка.

Соломия Витвицкая и режиссер Влад Кочатков поженились 15 ноября 2013 года, а познакомились они на квесте в Мамаевой слободе.

[ + – ]

По информации ТСН, пара пыталась спасти брак вместе с психологом, но не удалось.

Напомним, актриса Меган Фокс подала на развод через 10 лет брака. Аналогично поступила и актриса, певица и дочь известного рокера Ленни Кравица Зои Кравитц, которая сообщила, что подала на развод со своим мужем актером Карлом Глусманом всего после 18 месяцев в браке.