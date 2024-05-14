"Фантастична історія": Соломія Вітвіцька продемонструвала особливу вишиванку (фото)

Знаменитість перед Днем вишиванки 2024 відтворила образ з картини художниці Ольги Мордвінової, на якій зображена середня донька Павла Скоропадського. Цікаво, що картина тривалий час вважалася зниклою, проте її знайшли в Німеччині.

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Українська телеведуча Соломія Вітвіцька надихнулася образом доньки гетьмана Павла Скоропадського Єлизавети. Результатом фотосесії зірка екрану поділилася в Instagram.

Журналістка відтворила образ з картини художниці Ольги Мордвінової, на якій зображена середня донька гетьмана України. Цікаво, що картина тривалий час вважалася зниклою, проте її нещодавно знайшли в Німеччині.

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Вишиванка Єлизавети Скоропадської надихнула український бренд Etnodim на відтворення вбрання. Тепер його приміряла Соломія Вітвіцька, додавши до образу традиційний віночок та кольорове намисто, перед Днем вишиванки 2024.

"Звучить, як фантастична історія, але це цілковита правда! Портрет середньої доньки Павла Скоропадського – Єлизавети, написаний художницею Ольгою Мордвіновою, багато років вважався зниклим. Проте, нещодавно картина знайшлася у Німеччині. Як розповідає Катерина Шаль, яка повідомила про знахідку Музею гетьманства, портрет знайшов на гаражному розпродажі її батько 40 років тому", — розповіла українська телеведуча.

Соломія Вітвіцька повторила образ Єлизавети Скоропадської

Родина, яка знайшла картину, готова повернути її на батьківщину після війни, а наразі берегтиме полотно в себе.

"Орнамент виконано в трьох техніках: лиштва (шиття білим по білому), штапівка (настил стібків на тканині) та вирізування (шиття з прорізуванням тканини)", — зазначила Вітвіцька.

Виявилося, що на створення особливої вишиванки знадобилося 156 годин ручної праці.

"Нам потрібно пам’ятати своїх героїв і берегти своє надбання, а Єлизавета Скоропадська була саме такою жінкою, яка вболівала за все українське і навіть в еміграції підтримувала українців", — додала телеведуча.

Нагадаємо, Олена Зеленська у вишиванці українського бренду відвідала Сербію.

Також Фокус писав про те, як Борис Джонсон продемонстрував вишиванку з картою на серці.