"Фантастическая история": Соломия Витвицкая продемонстрировала особую вышиванку (фото)

Знаменитость перед Днем вышиванки 2024 воссоздала образ с картины художницы Ольги Мордвиновой, на которой изображена средняя дочь Павла Скоропадского. Интересно, что картина долгое время считалась пропавшей, однако ее нашли в Германии.

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Украинская телеведущая Соломия Витвицкая вдохновилась образом дочери гетмана Павла Скоропадского Елизаветы. Результатом фотосессии звезда экрана поделилась в Instagram.

Журналистка воссоздала образ с картины художницы Ольги Мордвиновой, на которой изображена средняя дочь гетмана Украины. Интересно, что картина долгое время считалась пропавшей, однако ее недавно нашли в Германии.

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День вышиванки 2024: история праздника и особенности украинской вышивки

Вышиванка Елизаветы Скоропадской вдохновила украинский бренд Etnodim на воспроизведение наряда. Теперь его примерила Соломия Витвицкая, добавив к образу традиционный веночек и цветное ожерелье, перед Днем вышиванки 2024.

"Звучит, как фантастическая история, но это полная правда! Портрет средней дочери Павла Скоропадского — Елизаветы, написанный художницей Ольгой Мордвиновой, много лет считался пропавшим. Однако, недавно картина нашлась в Германии. Как рассказывает Екатерина Шаль, которая сообщила о находке Музею гетманства, портрет нашел на гаражной распродаже ее отец 40 лет назад", — рассказала украинская телеведущая.

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Семья, которая нашла картину, готова вернуть ее на родину после войны, а пока будет беречь полотно у себя.

"Орнамент выполнен в трех техниках: наличник (шитье белым по белому), штаповка (настил стежков на ткани) и вырезание (шитье с прорезыванием ткани)", — отметила Витвицкая.

Оказалось, что на создание особой вышиванки понадобилось 156 часов ручного труда.

"Нам нужно помнить своих героев и беречь свое достояние, а Елизавета Скоропадская была именно такой женщиной, которая болела за все украинское и даже в эмиграции поддерживала украинцев", — добавила телеведущая.

Напомним, Елена Зеленская в вышиванке украинского бренда посетила Сербию.

Также Фокус писал о том, как Борис Джонсон продемонстрировал вышиванку с картой на сердце.