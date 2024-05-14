В вышиванке украинского бренда: Елена Зеленская посетила Сербию (фото)

Перед Днем вышиванки 2024 первая леди продемонстрировала особую рубашку. Ее вдохновением стал аутентичный кептарик родом из Опильского этнорегиона.

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Елена Зеленская в вышиванке украинского бренда появилась в Сербии. Снимками первая леди делится в своем Instagram.

Для зарубежного визита жена Владимира Зеленского не впервые выбрала вышиванку украинского бренда Gaptuvalnya. Это светлая рубашка с белой вышивкой, созданная для особой коллекции, которая будет представлена ко Дню Вышиванки 2024, который в этом году отмечается 16 мая. Наряд вдохновлен орнаментами, взятыми из аутентичного кептарика (безрукавный меховой полушубок, который с давних времен использует население Карпат и Прикарпатья) родом из Опильского этнорегиона.

На ногах первой леди были черные брюки. К образу Елена Зеленская также добавила украшения из совместной коллекции украинских брендов Gunia Project x Guzema Jewelry. Волосы супруги украинского президента были собраны в аккуратную прическу.

Елена Зеленская в Сербии

Визит первой леди начался со встречи с женой президента Сербии Александра Вучича — Тамарой Вучич. Они открыли украинскую полочку в библиотеке Белграда, посетили Белградскую крепость и университет.

"Наше взаимодействие гораздо шире и длится уже несколько лет. Как активная участница Саммита первых леди и джентльменов @summit_flg, госпожа Вучич придерживается главного принципа нашего сообщества: даже мягкая сила должна быть действенной, особенно когда речь идет о спасении жизней и восстановлении справедливости", — рассказала Елена Зеленская.

Елена Зеленская в Сербии

Напомним, Елена Зеленская в белой вышиванке встретилась с королевой Дании Мэри.

Также Фокус писал об истории Дня вышиванки и особенностях украинской вышивки.