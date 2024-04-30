Елена Зеленская рассказала о встрече с герцогиней Софи Уэссекской (фото, видео)

Невестка покойной королевы Елизаветы II занимается борьбой с сексуальными преступлениями в зонах конфликтов. Она пообщалась с президентом, первой леди, волонтерами и людьми, которые пострадали от российского вторжения.

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Герцогиня Софи Уэссекская встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской. Кадрами официального визита монаршей персоны в Киев делится супруга главы государства в Instagram.

Невестка покойной королевы Елизаветы II стала первым членом британской монаршей семьи, который посетил Украину во время войны с РФ. Она встретилась с женщинами, мужчинами и детьми, которые пострадали от российской агрессии.

"Для украинцев каждый такой визит — проявление солидарности и поддержки", — отметила Елена Зеленская.

Герцогиня Софи Уэссекская встретилась с Владимиром и Еленой Зеленскими

Президентская чета в очередной раз поблагодарила королевскую семью Великобритании и Соединенное Королевство за помощь Украине в трудные времена.

"В королевской семье герцогиня — одна из самых активных общественных деятелей, занимается более 70 организациями. Отдельная тема ее работы — борьба с сексуальными преступлениями в зоне конфликта", — добавила первая леди.

Герцогиня Софи Уэссекская встретилась с Владимиром и Еленой Зеленскими

Впоследствии Елена Зеленская показала жене принца Эдварда Софию Киевскую, где флористы перед Пасхой высадили тысячи цветов.

"София Киевская — живое доказательство нашей древней государственности и культуры, которые не отобрать, не присвоить и не отменить… Потому что в условиях воздушных тревог и вражеских атак весна все равно наступает. Жизнь побеждает", — отметила первая леди Украины.

Елена Зеленская и Софи Уэссекская посетили Софию Киевскую

Напомним, как король Чарльз III поддерживает Украину во времена войны.

Также Фокус писал о встрече Елены Зеленской с королевой Камиллой.