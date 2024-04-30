Олена Зеленська розповіла про зустріч з герцогинею Софі Вессекською (фото, відео)

Невістка покійної королеви Єлизавети ІІ займається боротьбою із сексуальними злочинами в зонах конфліктів. Вона поспілкувалася з президентом, першою леді, волонтерами та людьми, котрі постраждали від російського вторгнення.

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Герцогиня Софі Вессекська зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським та першою леді Оленою Зеленською. Кадрами офіційного візиту монаршої персони до Києва ділиться дружина глави держави в Instagram.

Невістка покійної королеви Єлизавети ІІ стала першим членом британської монаршої родини, який відвідав Україну під час війни з РФ. Вона зустрілася з жінками, чоловіками та дітьми, котрі постраждали від російської агресії.

"Для українців кожен такий візит – прояв солідарності та підтримки", — зазначила Олена Зеленська.

Герцогиня Софі Вессекська зустрілася з Володимиром та Оленою Зеленськими

Президентське подружжя вчергове подякувало королівській родині Великої Британії та Сполученому Королівству за допомогу Україні у важкі часи.

"У королівській родині герцогиня – одна з найактивніших громадських діячок, опікується понад 70 організаціями. Окрема тема її роботи – боротьба із сексуальними злочинами в зоні конфлікту", — додала перша леді.

Герцогиня Софі Вессекська зустрілася з Володимиром та Оленою Зеленськими

Згодом Олена Зеленська показала дружині принца Едварда Софію Київську, де флористи перед Великоднем висадили тисячі квітів.

"Софія Київська – живий доказ нашої древньої державності та культури, яких не відібрати, не привласнити й не скасувати… Бо в умовах повітряних тривог і ворожих атак весна все одно настає. Життя перемагає", — зазначила перша леді України.

Олена Зеленська та Софі Вессекська відвідали Софію Київську

Нагадаємо, як король Чарльз ІІІ підтримує Україну в часи війни.

Також Фокус писав про зустріч Олени Зеленської з королевою Каміллою.