Олена Зеленська зустрілася з королевою Великої Британії Каміллою (фото, відео)

Перша леді подякувала за підтримку українського народу. На зустрічі короля Чарльза ІІІ, який наразі лікується від раку, не було.

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Олена Зеленська зустрілася з королевою Великої Британії Каміллою. Про це перша леді повідомила у своєму Instagram.

"Під час візиту до Великої Британії рада зустрітися з Її Величністю Королевою Каміллою", — зазначила дружина Володимира Зеленського.

Українська перша леді розповіла, що подякувала британській королівській родині та всьому Сполученому Королівству за підтримку України, за прихисток 200 тисяч українських біженців і регулярні зустрічі з ними, адже король Чарльз ІІІ і королева Камілла не раз відвідували Український центр у Лондоні.

"Впевнена, наші народи мають спільні цінності: життя, свободу, демократію. Продовжуємо відстоювати їх разом", — написала Олена Зеленська.

Для зустрічі в Букінгемському палаці перша леді обрала чорні прямі штани та світлий твідовий жакет. На ногах дружини президента України були темні туфлі на підборах.

Олена Зеленська зустрілася з королевою Каміллою

Тим часом королева Камілла продемонструвала темно-синю сукню. Самого короля Чарльза ІІІ, який наразі лікується від раку і доволі рідко зʼявляється на публіці, на зустрічі не було.

"Вдячна королівській родині за теплий, як завжди, прийом", — додала Олена Зеленська.

Олена Зеленська зустрілася з королевою Каміллою

Нагадаємо, король Великої Британії Чарльз ІІІ висловив підтримку народу України в день других роковин російського повномасштабного вторгнення.

Також Фокус писав про появу Олени Зеленської на коронації Чарльза ІІІ 6 травня 2023 року.