Елена Зеленская встретилась с королевой Великобритании Камиллой (фото, видео)

Первая леди поблагодарила за поддержку украинского народа. На встрече короля Чарльза III, который сейчас лечится от рака, не было.

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Елена Зеленская встретилась с королевой Великобритании Камиллой. Об этом первая леди сообщила в своем Instagram.

"Во время визита в Великобританию рада встретиться с Ее Величеством Королевой Камиллой", — отметила жена Владимира Зеленского.

Украинская первая леди рассказала, что поблагодарила британскую королевскую семью и все Соединенное Королевство за поддержку Украины, за приют 200 тысяч украинских беженцев и регулярные встречи с ними, ведь король Чарльз III и королева Камилла не раз посещали Украинский центр в Лондоне.

"Уверена, наши народы имеют общие ценности: жизнь, свободу, демократию. Продолжаем отстаивать их вместе", — написала Елена Зеленская.

Для встречи в Кларенс-хаусе первая леди выбрала черные прямые брюки и кремовый жакет украинского бренда Litkovska. На ногах жены президента Украины были темные туфли на каблуках.

Елена Зеленская встретилась с королевой Камиллой

Тем временем королева Камилла продемонстрировала темно-синее платье. Самого короля Чарльза III, который сейчас лечится от рака и довольно редко появляется на публике, на встрече не было.

"Благодарна королевской семье за теплый, как всегда, прием", — добавила Елена Зеленская.

Елена Зеленская встретилась с королевой Камиллой

Напомним, король Великобритании Чарльз III выразил поддержку народу Украины в день второй годовщины российского полномасштабного вторжения.

Также Фокус писал о появлении Елены Зеленской на коронации Чарльза ІІІ 6 мая 2023 года.