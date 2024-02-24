"Продовжує надихати": король Чарльз ІІІ висловив підтримку українському народу (фото)

Суверен пригадав, як зустрічався з президентом та першою леді України. Чарльз ІІІ зізнався, що "його серце з усіма постраждалими".

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Король Великої Британії Чарльз ІІІ висловився щодо других роковин повномасштабного російського вторгнення в Україну. Звернення монарха опубліковано на сторінці в Instagram.

"Рішучість і сила українського народу продовжує надихати, оскільки неспровокований напад на його землю, його життя та засоби існування вступає в третій, трагічний, рік. Незважаючи на заподіяні їм величезні труднощі та біль, українці продовжують демонструвати героїзм, з яким їх так тісно асоціює світ. Їхня справжня доблесть, попри невимовну агресію. Я відчув це особисто на багатьох зустрічах, які в мене були з українцями з початку війни, від президента Зеленського та пані Зеленської до новобранців, які тренуються тут, у Сполученому Королівстві", — зазначив британський суверен.

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Зокрема, король показав архівне фото, на якому він з дружиною Каміллою ставили свічки в Українському Католицькому Соборі в Лондоні у 2022 році. На другому знімку зображена зустріч сина покійної королеви Єлизавети ІІ та президента України Володимира Зеленського в Букінгемському палаці у 2023 році.

"Мене все ще дуже надихає те, що Сполучене Королівство та наші союзники залишаються в авангарді міжнародних зусиль з підтримки України в цей час таких великих страждань і потреб. Моє серце з усіма постраждалими, коли я згадую про них у своїх думках і молитвах", — закінчив своє звернення король.

Король Чарльз ІІІ висловив підтримку Україні

Нагадаємо, перша леді України Олена Зеленська відвідала коронацію Чарльза ІІІ 6 травня 2023 року.

Також Фокус писав про рак короля Чарльза ІІІ, з яким він наразі бореться, продовжуючи виконувати частину обовʼязків.