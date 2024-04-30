Уперше за час війни: герцогиня Софі Вессекська відвідала Україну (фото)

У столиці монарша персона запланувала зустрітися з людьми, які пережили сексуальне насильство і тортури, а також з дітьми, яких повернули в Україну з РФ та тимчасово окупованих територій. Це перший візит члена британської королівської родини під час війни з Росією.

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Герцогиня Софі Единбурзька прибула до Києва з офіційним візитом. Про це повідомляється на сторінці королівської родини Великої Британії в Instagram.

Це перший візит члена британської монаршої родини з початку російського вторгнення. Зокрема, дружина принца Едварда зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським, першою леді Оленою Зеленською та українцями, котрі постраждали від російської агресії.

"У Києві герцогиня дізналася про роботу Фонду ООН у народонаселенні, який діє у 12 містах України, надаючи життєву психосоціальну та юридичну підтримку тим, хто цього потребує, особливо тим, хто пережив сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом", — зазначають представники Софі Вессекської.

Олена Зеленська та герцогиня Софі

Монарша персона також зустрілася з жінками-волонтерами, які допомагають своїм громадам подолати наслідки атак, сприяючи діяльності з охорони психічного здоров’я дітей.

Хто така Софі, герцогиня Единбурзька

Софі Уессекська — дружина молодшого сина покійних королеви Єлизавети ІІ та принца Філіпа, принца Едварда. Її називали улюбленою невісткою Єлизавети ІІ. Подружжя виховує двох дітей — доньку Луїзу та сина Джеймса. Вони є членами королівської родини, що працюють, тому часто зʼявляються на публіці.

Принц Едвард з дружиною Фото: Getty

Нагадаємо, як британський король Чарльз ІІІ підтримує Україну в часи великої війни.

Також Фокус писав про зустріч Олени Зеленської з королевою Великої Британії Каміллою.