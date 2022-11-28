Софі Вессекська потрапила в невеликий конфуз під час королівського виходу (фото)

Невістка покійної королеви Великобританії відвідала зоопарк.

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57-річна графиня Вессекська Софі потрапила в конфуз під час королівського виходу у світ. Про це пише Daily Mail.

Улюблена невістка покійної королеви Єлизавети ІІ відвідала зоопарк у Лондоні.

Під час королівського виходу дружина принца Едварда оглянула найновішу виставку зоопарку — Долину мавп. Графиня Вессекська разом з дітьми створювала їстівні різдвяні вінки для кільцехвостих лемурів і відвідала Rainforest Life, єдиний живий тропічний ліс столиці Великобританії, де погодувала жовтоголового лева-тамарину та червону мавпу Тіті.

Для виходу у світ графиня обрала обрала світло-сіре пальто Suzannah London, зелені штани-кльош Emilia Wickstead. На ногах королівської особи були сірі замшеві ботильйони Jimmy Choo. А в ролі аксесуарів дружина сина покійного монарха додала шарф та кілька золотих прикрас з кольоровим камінням.

[ + – ] Софі Вессекська Фото: Getty Images

Оскільки погода цього дня в столиці королівства, зважаючи на все, була дощова, то ж графиня трохи забруднила своє пальто.

[ + – ] Софі Вессекська Фото: Getty Images

Нагадаємо, Софі Вессекська може отримати новий королівський титул після смерті Єлизавети ІІ.

Також Фокус писав про вихід графині Вессекської у ніжно-рожевому вбранні.