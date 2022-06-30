Софі Уессекська в рожевій сукні та капелюшку відвідала садову вечірку в Шотландії

Разом із герцогинею в Шотландії проводять час принц Едвард, принц Чарльз, принцеса Анна та її чоловік сер Тім Лоуренс.

Графиню Уессекську по праву можна вважати іконою стилю. Вона завжди робить все можливе, щоб мати чудово-елегантний вигляд на королівських заходах. Нова поява під час офіційного візиту до Шотландії не стала винятком.

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Як пише Hellomagazine, Софі Уессекська з'явилася в саду в палаці Голірудхаус в Единбурзі. Графиня була в чарівній ніжно-рожевій сукні та капелюшку в тон.

[ + – ] Софі Уессекська під час офіційного візиту королівської родини до Шотландії Фото: Getty Images

Разом з нею в саду були інші члени королівської родини — її чоловік, принц Едвард, а також принц Чарльз, принцеса Анна та її чоловік сер Тім Лоуренс.

[ + – ] Разом із Софі до Шотландії приїхали принц Чарльз, принцеса Анна та її чоловік сер Тім Лоуренс Фото: Getty Images

Нагадаємо, члени королівської родини проводять тиждень у Шотландії, виконуючи різні обов'язки. Графиня Уессекська раніше того ж дня з'явилася на іншому важливому заході в чудовому рожевому вбранні, що складається з блейзера і штанів від Габріели Херст, що підходять до нього. Образ доповнювала біла футболка та каблуки.

Як зазначають у Hellomagazine, графиня та граф Уессекські стали відігравати помітнішу роль як робочі члени королівської родини в останні пару років після того, як герцог і герцогиня Сассекські відмовилися від своїх обов'язків. Софі дуже популярна серед публіки. Їй подобається зустрічатися з людьми і дізнаватися більше про громадські ініціативи.

У червні вони з принцом Едвардом відзначили 23-ту річницю весілля. Пара виховує двох дітей: 18-річну Луїзу та 14-річного Джеймса.

Фокус раніше писав про те, що на початку тижня у Шотландію з офіційним візитом приїхала королева. Єлизавета II з'явилася на публіці без тростини і без сторонньої допомоги зійшла зі сходів потяга. Вона була в гарному настрої і обдарувала присутніх королівською посмішкою.

Відомо, що останнім часом здоров'я Її Величності було слабким. Через проблеми з мобільністю вона була відсутня на деяких важливих заходах з нагоди її 70-річного ювілею правління. Так Єлизавета II пропустила перегони в Аскоті — одну з найулюбленіших подій королеви. Сама вона відмовилася від верхових прогулянок близько 9 місяців тому за вказівкою лікаря. Проте нещодавно стало відомо, що королева вирішила знову повернуться до своєї пристрасті — верхової їзди, і почувається чудово.