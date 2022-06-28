Єлизавета II з'явилася на публіці в новому бузковому вбранні

Королева знаходиться в Шотландії й бере участь у різноманітних офіційних заходах.

96-річна королева не перестає дивувати своїх шанувальників. Нещодавно через проблеми зі здоров'ям вона була змушена пропустити урочисті заходи на честь 70-річчя її правління, але тепер Її Величність явно пішла на одужання.

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Вчора королева вперше після ювілею з'явилася на публіці без тростини — вона вирушила з офіційним візитом до Шотландії. І без сторонньої допомоги спустилася зі сходів потяга, хоча королівський помічник був готовий будь-якої миті підстрахувати Єлизавету II. Про це пише Daily mail.

Як повідомляє видання, королева була в гарному настрої. Вона посміхалася і вітала перехожих, коли прибула до Единбурга. Її Величність одягнена у блакитне пальто та капелюшок, а також сукню з квітковим принтом. На шиї були перлинні нитки, а на грудях брошка.

Фото: Getty Images

Пізніше на заходах вона пересувалася, спираючись на палицю. Однак водночас не відчувала дискомфорту. Єлизавета II усміхалася під час історичної церемонії вручення ключів — традиційного відкриття тижня Холіруд для королівської родини.

У Шотландії Її Величність супроводжує її молодший син, принц Едвард, та його дружина Софі.

Сьогодні королева із задоволенням взяла участь у параді Акту вірності збройним силам у палаці в Единбурзі. Вона з'явилася на публіці в бузковому пальті та капелюшку в тон.

[ + – ] Королева в новому вбранні під час офіційного заходу у Шотландії Фото: Getty Images

Як повідомляють у виданні, королева сподівається провести ще кілька заходів цього тижня та зустрітися з першим міністром Шотландії Нікола Стерджен.

Раніше Фокус писав про те, що королева Великобританії знову їздить верхи, попри розпорядження лікаря. Через проблеми зі здоров'ям вона відмовлялася від прогулянок на конях упродовж дев'яти місяців. Відомо, що перегони та коні — королівська пристрасть. Єлизавета II у сідлі відтоді, як у три роки вона отримала в подарунок свого першого поні. Оскільки Її Величності буває важко пересуватися, вона змушена була пропустити недавні перегони в Аскоті — один із головних щорічних заходів. Замість Єлизавети II гонки відкривав її старший син, принц Чарльз.