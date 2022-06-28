Елизавета II появилась на публике в новом сиреневом наряде

Королева находится в Шотландии и участвует в различных официальных мероприятиях.

96-летняя королева не перестает удивлять своих поклонников. Совсем недавно из-за проблем со здоровьем она была вынуждена пропустить торжественные мероприятия в честь 70-летия ее правления, но теперь Ее Величество явно пошла на поправку.

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Вчера королева впервые после юбилея появилась на публике без трости — она отправилась с официальным визитом в Шотландию. И без посторонней помощи спустилась со ступенек поезда, хотя королевский помощник был готов в любой момент подстраховать Елизавету II. Об этом пишет Daily mail.

Как сообщает издание, королева была в хорошем настроении. Она улыбалась и приветствовала прохожих, когда прибыла в Эдинбург. Ее Величество была одета в голубое пальто и шляпку, а также платье с цветочным принтом. На шее у нее были жемчужные нити, а на груди брошь.

Фото: Getty Images

Позже на мероприятиях она передвигалась, опираясь на трость. Однако не испытывала при этом дискомфорта. Елизавета II улыбалась во время исторической церемонии вручения ключей — традиционном открытии недели Холируд для королевской семьи.

В Шотландии Ее величество сопровождает ее младший сын, принц Эдвард, и его жена Софи.

Сегодня королева с удовольствием приняла участие в параде Акта верности вооруженным силам во дворце в Эдинбурге. Она появилась на публике в сиреневом пальто и шляпке в тон.

[ + – ] Королева в новом наряде во время официального мероприятия в Шотландии. Фото: Getty Images

Как сообщают в издании, королева надеется провести еще несколько мероприятий на этой неделе и встретиться с первым министром Шотландии Николой Стерджен.

Ранее Фокус писал о том, что королева Великобритании снова ездит верхом, несмотря на предписания врача. Из-за проблем со здоровьем она отказывалась от прогулок на лошадях на протяжении девяти месяцев. Известно, что скачки и лошади — королевская страсть. Елизавета II в седле с тех пор, как в три года она получила в подарок свою первую пони. Так как Ее Величеству бывает трудно передвигаться, она вынуждена была пропустить недавние скачки в Аскоте — одно из главных ежегодных мероприятий. Вместо Елизаветы II гонки открывал ее старший сын, принц Чарльз.