Софи Уэссекская в розовом платье и шляпке посетила садовую вечеринку в Шотландии

Вместе с герцогиней в Шотландии проводят время принц Эдвард, принц Чарльз, принцесса Анна и ее супруг сэр Тим Лоуренс.

Графиню Уэссекскую по праву можно считать иконой стиля. Она всегда делает все возможное, чтобы выглядеть восхитительно-элегантно на королевских мероприятиях. Новый выход в свет во время официального визита в Шотландию не стал исключением.

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Как пишет Hellomagazine, Софи Уэссекская появилась в саду во дворце Холирудхаус в Эдинбурге. Графиня была в очаровательном нежно-розовом платье и шляпке в тон.

[ + – ] Софи Уэссекская во время официального визита королевской семьи в Шотландию. Фото: Getty Images

Вместе с ней в саду были другие члены королевской семьи — ее супруг, принц Эдвард, а также принц Чарльз, принцесса Анна и ее муж сэр Тим Лоуренс.

[ + – ] Вместе с Софи в Шотландию приехали принц Чарльз, принцесса Анна и ее супруг сэр Тим Лоуренс. Фото: Getty Images

Напомним, члены королевской семьи проводят неделю в Шотландии, выполняя различные обязанности. Графиня Уэссекская ранее в тот же день появилась на другом важном мероприятии в великолепном розовом наряде, состоящем из блейзера и подходящих к нему брюк от Габриэлы Херст. Образ дополняла белая футболка и каблуки.

Как отмечают в Hellomagazine, графиня и граф Уэссекские стали играть более заметную роль в качестве работающих членов королевской семьи в последние пару лет после того, как герцог и герцогиня Сассекские отказались от своих обязанностей. Софи очень популярна среди публики. Ей нравится встречаться с людьми и узнавать больше об общественных инициативах.

В июне они с принцем Эдвардом отметили 23-ю годовщину свадьбы. Пара воспитывает двоих детей 18-летнюю Луизу и 14-летнего Джеймса.

Фокус ранее писал о том, что в начале недели в Шотландию с официальным визитом приехала королева. Елизаветы II появилась на публике без трости и без посторонней помощи сошла со ступенек поезда. Она была в хорошем расположении духа и одарила присутствующих королевской улыбкой.

Известно, что в последнее время здоровье Ее Величества было слабым. Из-за проблем с мобильностью она отсутствовала на некоторых важных мероприятиях по случаю ее 70-летнего юбилея правления. Так Елизавета II пропустила скачки в Аскоте — одно из любимых событий королевы. Сама она отказалась от верховых прогулок около 9 месяцев назад по предписанию врача. Однако недавно стало известно, что королева решила вновь вернутся к своей страсти — езде верхом, и чувствует себя превосходно.