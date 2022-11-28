Софи Уэссекская попала в небольшой конфуз во время королевского выхода (фото)
Невестка усопшей королевы Великобритании посетила зоопарк.
57-летняя графиня Уэссекская Софи попала в конфуз во время королевского выхода в свет. Об этом пишет Daily Mail.
Любимая невестка покойной королевы Елизаветы II посетила зоопарк в Лондоне.
Во время королевского выхода жена принца Эдварда осмотрела новейшую выставку зоопарка — Долину обезьян. Графиня Уэссекская вместе с детьми создавала съедобные рождественские венки для кольцехвостых лемуров и посетила Rainforest Life, единственный живой тропический лес столицы Великобритании, где покормила желтоголового льва-тамарина и красную обезьяну Тити.
Для выхода в свет графиня выбрала светло-серое пальто Suzannah London, зеленые брюки-клеш Emilia Wickstead. На ногах королевской персоны были серые замшевые ботильоны Jimmy Choo. А в качестве аксессуаров жена сына покойного монарха добавила шарф и несколько золотых украшений с цветными камнями.
Поскольку погода в этом день в столице королевства, судя по всему, была дождливая, графиня немного запачкала свое пальто.
Напомним, Софи Уэссекская может получить новый королевский титул после смерти Елизаветы II.
Также Фокус писал о выходе графини Уэссекской в нежно-розовом наряде.