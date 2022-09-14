Любимая невестка королевы Софи Уэссекская может получить новый титул

Из-за близких отношений с королевой Софи часто называли ее "второй дочерью".

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57-летняя Софи, графиня Уэссекская, супруга принца Эдварда, графа Уэссекского, младшего сына Елизаветы II и принца Филиппа, герцога Эдинбургского, была самой любимой невесткой Елизаветы II и ее поддержкой, и сейчас очень тяжело переживает утрату. Уже в скором времени она может получить повышение в иерархии королевской семьи и стать герцогиней Эдинбургской, если ее муж принц Эдуард примет титул своего покойного отца герцога Эдинбургского, как и ожидалось, пишет The Telegraph.

Последнее слово в этом вопросе остается за королем Карлом III, нынешним герцогом Эдинбургским, унаследовавшим титул от принца Филиппа. В свое время принц Филипп сказал, что хочет, чтобы его младший сын принял титул, когда наступит срок, и его старший сын, тогдашний принц Чарльз, как полагают, согласился.

Тем не менее, некоторые приближенные к королевской семье считали, что он передумал после смерти своего отца, но в последнее время эксперты все больше сходятся в том, что принц Эдуард получит титул герцога Эдинбургского

Чтобы титул перешел из рук в руки, королю необходимо было написать патентные письма – приказ монарха о предоставлении титула – для создания нового герцогства Эдинбургского.

Если так будет сделано, этот шаг станет трогательной и прочной связью между покойной королевой и ее любимой невесткой Софи.

На службе в честь своей свекрови недалеко от Балморала графиня Уэссекская была замечена со слезами на глазах. У нее с королевой были настолько близкие отношения, что часто ее называли второй дочерью монарха.

Ее Величество практически заменила графине мать после того, как родная мать Софи, 77-летняя Мэри Рис-Джонс, умерла от рака желудка в 2005 году.

У королевы и Софи было немало общих интересов. Они вместе выгуливали собак, а также обе обожали военную историю. Монарх и ее невестка часами изучали древние документы в Королевских архивах в Виндзоре.

Даже если она не могла увидеть королеву лично – графиня Уэссекская всегда звонила "маме" каждый день

Наряду с Кейт, принцессой Уэльской и принцессой Анной Софи – лишь одна из немногих женщин-старших членов королевской семьи, которые будут играть серьезную роль в жизни монархии после смерти королевы.

Напомним, королева оставила завещание, которое засекретили на 90 лет. Мы также писали, что Кейт Миддлтон и принц Уильям получили новые титулы.