Будут хранить в секретном месте: завещание Елизаветы II запрут в сейф на 90 лет

Завещание монархини будет лежать в сейфе вместе с аналогичными документами всех умерших членов королевской семьи, начиная с 1910 года.

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Завещание королевы Елизаветы II, которая скончалась 8 сентября, опечатают и положат в специальный сейф на последующие 90 лет. Об этом сообщает Reuters.

В сейфе, кроме завещания Елизаветы II, уже находятся аналогичные документы ее супруга принца Филиппа (скончался в 2021 году) и сестры принцессы Маргарет (умерла в 2002 году). Сам сейф расположен в недоступном для посторонних месте. За сохранностью документов присматривает судья.

Практика опечатывания завещаний монархов: что о ней известно

Практика опечатывания завещаний монархов в Великобритании восходит к 1910 году. Тогда скончался принц Франциск Текский — двоюродный дедушка королевы Елизаветы II. Его завещание было первым, которое поместили в сейф.

Там же находится и завещание принцессы Маргарет — сестры покойной королевы. К слову, в 2007 году доступ к завещанию принцессы хотел получить Роберт Браун, который утверждал, что является внебрачным сыном Маргарет. Но суд счел его доказательства несущественными и отказал.

Общественность же впервые узнала о такой практике с завещаниями членов королевской семьи только в 2021 году. Тогда исполнитель завещания Эндрю Макфарлейн обратился к главе Семейного отдела Лондонского Высокого суда с просьбой запечатать завещание принца Филиппа.

Судья постановил, что завещание действительно должно быть опечатано, но решил опубликовать свое решение, чтобы дать общественности некоторое представление о том, что происходит и почему. Именно тогда впервые судья сообщил о существовании сейфа, содержащего королевские завещания

Напомним, в ноябре 2021 года британский судья раскрыл содержимое секретного королевского сейфа. Кроме документа, удостоверяющего последнюю волю супруга британского монарха, в этом сейфе также хранятся еще 32 завещания других высокопоставленных членов королевской семьи.

Фокус ранее писал о том, что содержание завещания принца Филиппа осталось тайной для британцев, и прочитать его можно будет не раньше, чем через 90 лет.