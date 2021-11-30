Британский судья раскрыл содержимое секретного королевского сейфа

Традиция хранить завещания королевских особ 90 лет без обнародования впервые было внедрено принцем Франциском Текским в 1911 году.

Завещание принца Филиппа, герцога Эдинбургского, скончавшегося 9 апреля этого года, помещено в секретный лондонский сейф, за которым присматривает судья Высокого суда сэр Эндрю Макфарлейн, пишет People.

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Кроме документа, удостоверяющего последнюю волю супруга британского монарха, в этом сейфе также хранятся еще 32 завещания других высокопоставленных членов королевской семьи, причем самое старое из них – принца Франциска Текского и датировано 1911 годом.

По словам судьи, там уже на протяжении многих десятилетий находятся завещания матери королевы Елизаветы, покойной королевы-матери, ее сестры принцессы Маргарет и ее дяди, герцога Виндзорского (также известного как король Эдуард VIII), который отрекся от британского престола в декабре 1936 года, дяди Филиппа, лорда Луи Маунтбеттена из Бирмы, королевы Марии, жены короля Георга V, и принцессы Беатрис, младшего ребенка и близкого друга королевы Виктории, и других членов королевской семьи.

"Сейчас я являюсь хранителем сейфа, в котором хранится более 30 конвертов, каждый из которых якобы содержит запечатанную волю умершего члена королевской семьи. Я могу подтвердить, что на самом раннем таком конверте было написано завещание принца Франциска Текского. Самые последние дополнения были сделаны в 2002 году и являются, соответственно, завещаниями Ее покойного Величества Королевы Елизаветы, Королевы-матери и Ее покойного Королевского Высочества принцессы Маргарет, графини Сноудон", – рассказал Макфарлейн во время судебного заседании по поводу завещания принца Филиппа в сентябре этого года, впервые рассказав общественности о существовании сейфа.

Что касается содержания конвертов, то вероятность, что хоть малая часть из того, что в них содержится, когда-нибудь будет обнародована, равна нулю.

Макфарлейн заявил, что королевская семья имеет право на повышенный уровень конфиденциальности, "чтобы защитить достоинство и статус общественной роли государя и других близких членов ее семьи".

Он также постановил, что заявки на раскрытие завещаний могут подаваться только через 90 лет после смерти человека, добавив, что любые претензии, поданные до этой даты, "с большой вероятностью потерпят неудачу в отсутствие конкретного, индивидуального или частного обоснования, связанного с управлением имущества умершего".

Единственный член королевской семьи, чье завещание было обнародовано после его смерти, стала принцесса Диана, погибшая в 1997 году.

Полный список членов королевской семьи, чьи завещания хранятся в королевском сейфе в Высшем суде Лондона:

1. Принц Франциск Джозеф Леопольд Фредерик Текский;

2. Александр Уильям Джордж, герцог Файф;

3. Принц Моррис Виктор Дональд Баттенбергский;

4. Вдовствующая великая герцогиня Мекленбург-Стрелицкая;

5. Лорд Леопольд Луи Маунтбеттен;

6. Хелен Фредерика Огаста, герцогиня Олбани

7. Принцесса Елена Августа Виктория, принцесса Кристиан;

8. Принцесса Фредерика София Мария Генриетта Амелия Тереза ​​из Великобритании;

9. Принцесса Луиза Виктория Александра Дагмар, королевская принцесса;

10. Княгиня Виктория Александра Ольга Мария;

11. Королева Мод Шарлотта Мария Виктория из Норвегии;

12. Принц Артур Фредерик Патрик Альберт Коннахтский;

13. Принцесса Луиза Каролина Альберта, герцогиня Аргайл;

14. Принц Артур Уильям Патрик Альберт, герцог Коннахт;

15. Принц Джордж Эдвард Александр Эдмунд, герцог Кентский;

16. Принцесса Беатрис Мария Виктория Федор Баттенбергская;

17. Мод Александра Виктория Джорджина Берт, графиня Саутская;

18. Принцесса Луиза София Августа Амелия Хелена;

19. Королева Мэри;

20. Принцесса Франциска Жозефа Луиза Августа Мария Кристиана;

21. Принцесса Александра Виктория Альберта Эдивина Луиза, принцесса Артур Коннахтский;

22. Принцесса Виктория Александра Алиса Мэри, королевская принцесса;

23. Принцесса Марина, герцогиня Кентская;

24. Принц Уильям Генри Эндрю Фредерик Глостерский;

25. Принц Эдвард Альберт Кристиан Джордж Эндрю Патрик Дэвид, герцог Виндзорский;

26. Леди Виктория Патрисия Хелена Элизабет Рамзи;

27. Принц Генри Уильям Фредерик Альберт, герцог Глостерский;

28. Луи Фрэнсис Альберт Виктор Николас, граф Маунтбеттен Бирмы;

29. Принцесса Мария Виктория Августа Полина, графиня Атлонская;

30. Принц Георг Вальдемар Карл Аксель из Дании;

31. Принцесса Маргарет, графиня Сноудон;

32. Королева Елизавета, королева-мать

Как сообщалось ранее, содержание завещания принца Филиппа осталось тайной для британцев, и прочитать его можно будет не раньше, чем через 90 лет.