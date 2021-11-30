Британський суддя розкрив вміст секретного королівського сейфу

Традицію зберігати заповіти королівських осіб 90 років без оприлюднення вперше запроваджено принцом Франциском Текським у 1911 році.

Заповіт принца Філіпа, герцога Единбурзького, який помер 9 квітня цього року, поміщено в секретний лондонський сейф, який доглядає суддя Високого суду сер Ендрю Макфарлейн, пише People.

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Крім документа, що засвідчує останню волю чоловіка британського монарха, у цьому сейфі також зберігаються ще 32 заповіти інших високопоставлених членів королівської сім'ї, причому найстаріший з них – принц Франциск Текський і датований 1911 роком.

За словами судді, там уже протягом багатьох десятиліть лежать заповіти матері королеви Єлизавети, покійної королеви-матері, її сестри принцеси Маргарет та її дядька, герцога Віндзорського (також відомого як король Едуард VIII), який зрікся британського престолу в грудні 1936 року, дядька Філіпа, лорда Луї Маунтбеттена з Бірми, королеви Марії, дружини короля Георга V, і принцеси Беатріс, молодшої дитини та близького друга королеви Вікторії, та інших членів королівської родини.

"Зараз я є хранителем сейфу, у якому зберігається понад 30 конвертів, кожен з яких нібито містить запечатану волю померлого члена королівської сім'ї. Я можу підтвердити, що на найбільш ранньому конверті був написаний заповіт принца Франциска Текського. Останні доповнення були зроблені у 200 році і є, відповідно, заповітами Її покійної Величності Королеви Єлизавети, Королеви-матері та Її покійної Королівської Високості принцеси Маргарет, графині Сноудон", — розповів Макфарлейн під час судового засідання з приводу заповіту принца Філіпа у вересні цього року, уперше розкривши тему існування сейфу.

Що стосується змісту конвертів, то ймовірність, що хоч мала частина з того, що в них міститься, колись буде оприлюднена, дорівнює нулю.

Макфарлейн заявив, що королівська сім'я має право на підвищений рівень конфіденційності, "щоб захистити гідність та статус суспільної ролі государя та інших близьких членів її родини".

Він також ухвалив, що заявки на розкриття заповітів можуть подаватися лише через 90 років після смерті людини, додавши, що будь-які претензії, подані до цієї дати, "з великою ймовірністю зазнають невдачі без конкретного, індивідуального або приватного обґрунтування, пов'язаного з управлінням майна померлого".

Єдиний член королівської сім'ї, заповіт якого було оприлюднено після його смерті, стала принцеса Діана, яка загинула в 1997 році.

Повний список членів королівської родини, чиї заповіти зберігаються в королівському сейфі у Вищому суді Лондона:

1. Принц Франциск Джозеф Леопольд Фредерік Текський;

2. Олександр Вільям Джордж, герцог Файф;

3. Принц Морріс Віктор Дональд Баттенберзький;

4. Велика герцогиня-вдома Мекленбург-Стреліцька;

5. Лорд Леопольд Луї Маунтбеттен;

6. Хелен Фредеріка Огаста, герцогиня Олбані

7. Принцеса Єлена Августа Вікторія, принцеса Крістіан;

8. Принцеса Фредеріка Софія Марія Генрієтта Амелія Тереза ​​з Великобританії;

9. Принцеса Луїза Вікторія Олександра Дагмар, королівська принцеса;

10. Княгиня Вікторія Олександра Ольга Марія;

11. Королева Мод Шарлотта Марія Вікторія з Норвегії;

12. Принц Артур Фредерік Патрік Альберт Коннахтський;

13. Принцеса Луїза Кароліна Альберта, герцогиня Аргайл;

14. Принц Артур Вільям Патрік Альберт, герцог Коннахт;

15. Принц Джордж Едвард Олександр Едмунд, герцог Кентський;

16. Принцеса Беатріс Марія Вікторія Федір Баттенберзька;

17. Мод Олександра Вікторія Джорджина Берт, графиня Саутська;

18. Принцеса Луїза Софія Августа Амелія Хелена;

19. Королева Мері;

20. Принцеса Франциска Жозефа Луїза Августа Марія Крістіана;

21. Принцеса Олександра Вікторія Альберта Едівіна Луїза, принцеса Артур Коннахтський;

22. Принцеса Вікторія Олександра Аліса Мері, королівська принцеса;

23. Принцеса Марина, герцогиня Кентська;

24. Принц Вільям Генрі Ендрю Фредерік Глостерський;

25. Принц Едвард Альберт Крістіан Джордж Ендрю Патрік Девід, герцог Віндзорський;

26. Леді Вікторія Патрісія Хелена Елізабет Рамзі;

27. Принц Генрі Вільям Фредерік Альберт, герцог Глостерський;

28. Луї Френсіс Альберт Віктор Ніколас, граф Маунтбеттен Бірми;

29. Принцеса Марія Вікторія Августа Поліна, графиня Атлонська;

30. Принц Георг Вальдемар Карл Аксель із Данії;

31. Принцеса Маргарет, графиня Сноудон;

32. Королева Єлизавета, королева-мати

Як повідомлялося раніше, зміст заповіту принца Філіпа залишився таємницею для британців і прочитати його можна буде не раніше, ніж через 90 років.