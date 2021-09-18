Заповіт принца Філіпа залишиться запечатаним 90 років — рішення Високого суду

Рішення про засекречування посмертної волі чоловіка Єлизавети II прийняли, щоб захистити репутацію і гідність королеви.

Високий суд Лондона ухвалив рішення, згідно з яким заповіт принца Філіпа, чоловіка королеви Єлизавети II, має зберігатися в секреті як мінімум 90 років. Про це повідомляє британське видання The Guardian.

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Згідно з постановою суду, посмертна воля герцога Единбурзького повинна залишитися в секреті для того, щоб "захистити репутацію і гідність" королеви. Суддя, який приймав рішення, також не знає про зміст заповіту принца Філіпа.

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Відзначається, що запечатувати на тривалий термін папір з останньою волею померлих членів королівської сім'ї — давній звичай у Великобританії. Протягом 90 років заповіт принца Філіпа буде зберігатися в сейфі у Високому суді Лондона. Там уже лежать 30 запечатаних записок з посмертними волями інших членів королівської сім'ї.

ВВС пише, що першим, чию посмертну волю суд вирішив залишити в секреті, був принц Франциск Текський, який помер у 1910 році. Виняток зробили лише для принцеси Діани, заповіт якої оприлюднили після її смерті в 1997 році. Вона вирішила залишити своє майно в довірче управління. Його передали дітям Діани, принцам Вільяму і Гаррі, коли їм виповнилося по 25 років.

Нагадаємо, принц Філіп помер 9 квітня 2021 року у віці 99 років. У шлюбі з Єлизаветою ІІ він прожив 73 роки.

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