Завещание принца Филиппа останется запечатанным 90 лет — решение Высокого суда

Решение о засекречивании посмертной воли мужа Елизаветы II приняли, чтобы защитить репутацию и достоинство королевы.

Высокий суд Лондона принял решение, согласно которому завещание принца Филиппа, мужа королевы Елизаветы II, должно храниться в секрете как минимум 90 лет. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

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Cогласно постановлению суда, посмертная воля герцога Эдинбургского должна остаться в секрете для того, чтобы "защитить репутацию и достоинство" королевы. Принимавший решение судья также не знает о содержании завещания принца Филиппа.

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Отмечается, что запечатывать на длительный срок бумаги с последней волей умерших членов королевской семьи — давно сложившийся обычай в Великобритании. В течение 90 лет завещание принца Филиппа будет храниться в сейфе в Высоком суде Лондона. Там уже лежат 30 запечатанных записок с посмертными волями других членов королевской семьи.

ВВС пишет, что первым, чью посмертную волю суд решил оставить в секрете, был принц Франциск Текский, который умер в 1910 году. Исключение сделали лишь для принцессы Дианы, завещание которой обнародовали после ее смерти в 1997 году. Она решила оставить свое имущество в доверительном управлении. Его передали детям Дианы, принцам Уильяму и Гарри, когда им исполнилось по 25 лет.

Напомним, принц Филипп умер 9 апреля 2021 года, в возрасте 99 лет. В браке с Елизаветой ІІ он прожил 73 года.

Фокус в отдельном материале подробно рассказывал о жизни и смерти принца Филиппа.