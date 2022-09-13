Зберігатимуть у секретному місці: заповіт Єлизавети II замкнуть у сейф на 90 років

Заповіт монархині лежатиме в сейфі разом із аналогічними документами всіх померлих членів королівської сім'ї, починаючи з 1910 року.

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Заповіт королеви Єлизавети II, яка померла 8 вересня, опечатають та покладуть у спеціальний сейф на наступні 90 років. Про це повідомляє Reuters.

У сейфі, крім заповіту Єлизавети II, вже знаходяться аналогічні документи її чоловіка принца Філіпа (помер у 2021 році) та сестри принцеси Маргарет (померла у 2002 році). Сам сейф розташований у недоступному для сторонніх місці. За збереженням документів наглядає суддя.

Практика опечатування заповітів монархів: що про неї відомо

Практика опечатування заповітів монархів у Великій Британії сягає 1910 року. Тоді помер принц Франциск Текський — двоюрідний дідусь королеви Єлизавети II. Його заповіт був першим, який помістили до сейфу.

Там знаходиться і заповіт принцеси Маргарет — сестри покійної королеви. До речі, 2007 року доступ до заповіту принцеси хотів отримати Роберт Браун, який стверджував, що є позашлюбним сином Маргарет. Але суд вважав його докази несуттєвими та відмовив.

Громадськість же вперше дізналася про таку практику із заповітами членів королівської родини лише у 2021 році. Тоді виконавець заповіту Ендрю Макфарлейн звернувся до глави Сімейного відділу Лондонського Високого суду із проханням запечатати заповіт принца Філіпа.

Суддя ухвалив, що заповіт дійсно має бути опечатаним, але вирішив опублікувати своє рішення, щоб дати громадськості деяке уявлення про те, що відбувається і чому. Саме тоді вперше суддя повідомив про існування сейфа, що містить королівські заповіти.

Нагадаємо, у листопаді 2021 року британський суддя розкрив вміст секретного королівського сейфа. Крім документа, що засвідчує останню волю чоловіка британського монарха, у цьому сейфі також зберігаються ще 32 заповіти інших високопоставлених членів королівської родини.

Фокус раніше писав про те, що зміст заповіта принца Філіпа залишився таємницею для британців і прочитати його можна буде не раніше, ніж через 90 років.