Улюблена невістка королеви Софі Уессекська може отримати новий титул

Через близькі стосунки з королевою Софі часто називали її "другою дочкою".

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57-річна Софі, графиня Уессекська, дружина принца Едварда, графа Уессекського, молодшого сина Єлизавети II та принца Філіпа, герцога Единбурзького, була найулюбленішою невісткою Єлизавети II та її підтримкою, і зараз дуже важко переживає втрату. Вже незабаром вона може отримати підвищення в ієрархії королівської сім'ї та стати герцогинею Единбурзької, якщо її чоловік принц Едуард прийме титул свого покійного батька герцога Единбурзького, як і очікувалося, пише The Telegraph.

Останнє слово в цьому питанні залишається за королем Карлом III, нинішнім герцогом Единбурзьким, який успадкував титул від принца Філіпа. Свого часу принц Філіп сказав, що хоче, щоб його молодший син прийняв титул, коли настане час, і його старший син, тодішній принц Чарльз, як вважають, погодився.

З усім тим, деякі наближені до королівської родини вважали, що він передумав після смерті свого батька, але останнім часом експерти все більше сходяться на тому, що принц Едуард отримає титул герцога Единбурзького

Щоб титул перейшов із рук до рук, королю необхідно було написати патентні листи — наказ монарха про надання титулу — для створення нового герцогства Единбурзького.

Якщо так зроблять, цей крок стане зворушливим і міцним зв'язком між покійною королевою та її коханою невісткою Софі.

На службі на честь своєї свекрухи неподалік Балморалу графиню Уессекську помітили зі сльозами на очах. У неї з королевою були такі близькі стосунки, що часто її називали другою дочкою монархині.

Її Величність практично замінила графині мати після того, як рідна мати Софі, 77-річна Мері Ріс-Джонс, померла від раку шлунка у 2005 році.

У королеви та Софі було чимало спільних інтересів. Вони разом вигулювали собак, а також обоє обожнювали військову історію. Монархиня та її невістка годинами вивчали стародавні документи у Королівських архівах у Віндзорі.

Навіть якщо вона не могла побачити королеву особисто — графиня Уессекська завжди дзвонила "мамі" щодня

Поряд з Кейт, принцесою Уельською, та принцесою Анною Софі — лише одна з небагатьох жінок-старших членів королівської родини, які відіграватимуть серйозну роль у житті монархії після смерті королеви.

Нагадаємо, королева залишила заповіт, який засекретили на 90 років. Ми також писали, що Кейт Міддлтон та принц Вільям отримали нові титули.