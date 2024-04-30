Впервые за время войны: герцогиня Софи Уэссекская посетила Украину (фото)

В столице монаршая персона запланировала встретиться с людьми, которые пережили сексуальное насилие и пытки, а также с детьми, которых вернули в Украину из РФ и временно оккупированных территорий. Это первый визит члена британской королевской семьи во время войны с Россией.

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Герцогиня Софи Эдинбургская прибыла в Киев с официальным визитом. Об этом сообщается на странице королевской семьи Великобритании в Instagram.

Это первый визит члена британской монаршей семьи с начала российского вторжения. В частности, жена принца Эдварда встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским, первой леди Еленой Зеленской и украинцами, которые пострадали от российской агрессии.

"В Киеве герцогиня узнала о работе Фонда ООН в народонаселении, который действует в 12 городах Украины, предоставляя жизненную психосоциальную и юридическую поддержку тем, кто в этом нуждается, особенно тем, кто пережил сексуальное насилие, связанное с конфликтом", — отмечают представители Софи Уэссекской.

Елена Зеленская и герцогиня Софи

Монаршая персона также встретилась с женщинами-волонтерами, которые помогают своим общинам преодолеть последствия атак, способствуя деятельности по охране психического здоровья детей.

Кто такая Софи, герцогиня Эдинбургская

Софи Уэссекская — жена младшего сына покойных королевы Елизаветы II и принца Филиппа, принца Эдварда. Ее называли любимой невесткой Елизаветы II. Супруги воспитывают двоих детей — дочь Луизу и сына Джеймса. Они являются работающими членами королевской семьи, поэтому часто появляются на публике.

Принц Эдвард с женой Фото: Getty

Напомним, как британский король Чарльз III поддерживает Украину во времена большой войны.

Также Фокус писал о встрече Елены Зеленской с королевой Великобритании Камиллой.