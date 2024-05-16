День вышиванки 2024: история праздника и особенности украинской вышивки

Сегодня, 16 мая 2024 года, Украина отмечает День вышиванки. Празднику исполняется всего 18 лет, однако он очень важен для нации, которая продолжает бороться за свое существование.

Related video

16 мая 2024 года в Украине в очередной раз отметят День вышиванки. Сейчас праздник особенно важен, поскольку Россия продолжает уничтожать украинскую культуру и все, что с ней связано. Фокус рассказывает, как отмечать день, не прикрепленный к календарю.

Когда возник День вышиванки

В 2006 году студентка исторического факультета Черновицкого национального университета Леся Воронюк предложила одногруппникам прийти на занятия в вышиванках. К инициативе присоединились преподаватели, а впоследствии идея распространилась и в других городах. После этого в третий четверг мая в Украине и в украинских диаспорах по всему миру отмечают День вышиванки.

Важно

Для Победы: в сети появился проморолик ко Дню украинской вышиванки (видео)

В этом году праздник приходится на 16 мая. В 2023 День вышиванки праздновали 18-го числа.

В День вышиванки украинцы демонстрируют свою национальную одежду Фото: УНІАН

Когда украинцы начали носить вышиванки

По данным некоторых историков, еще во времена палеолита люди, проживавшие на территории Украины, украшали одежду вышивкой. Самые старые вышиванки в Украине археологи обнаружили возле села Мизин на Черниговщине.

Впоследствии в Николаевской области были проведены раскопки могилы знатной и богатой сарматки. В кургане Соколова Могила археологам удалось раскопать шерстяную одежду, вероятно, рубашку, украшенную древней вышивкой. Этот факт доказывает важность вышитой одежды для людей, ведь ее клали даже в могилу вместе с золотом.

Также вышиванки были найдены в Киево-Печерской лавре. Наряды вышивала мать гетмана Мазепы.

Что касается мотивов, то в основном это были геометрические узоры, цветочные орнаменты. В частности, использовались такие вышивальные техники как прямая гладь и "ретязь" (разновидность "крестика"). Она была особенно популярной на западе Украины. Основные цвета — красный и черный. Черный символизировал горе и печаль, красный — радость и любовь.

Вышиванка из Хмельницкой области начала ХХ века. Фото: Фокус

Как известно, цветы появились гораздо позже, чем геометрический узор. Популяризировал их производитель парфюмерии "Брокар и К°". Его жена Шарлотта Раве решила дополнять недорогую косметику для среднего класса листочками с образцами вышивки. После этого новые на тот момент мотивы постепенно интегрировались в народные орнаменты.

Вышиванка из Хмельницкой области начала ХХ века. Фото: Фокус

Современная же вышиванка может похвастаться разнообразием фасонов, техник вышивки, цветов и креативов. Люди носят вышитые платья, корсеты, юбки.

В День вышиванки украинцы демонстрируют свою национальную одежду Фото: УНІАН

Например, президент Украины Владимир Зеленский в 2022 году демонстрировал вышиванку с танками. Рисунок придумала мастерица из Беларуси Руфина Базлова. Украшают наряд стилизованные изображения мужчины и женщины, а также танк и БТР.

Владимир Зеленский в 2022 году Фото: Офис президента

Узор — оберег для вышиванки

Орнаменты вышиванки несли в себе не только эстетическое удовольствие, но и зашифрованное послание, код рода, становясь оберегом человека. Ребенку вышивали рубашку из нарядов его родителей, невеста создавала вышиванку для своего возлюбленного. Часто смысл конкретных орнаментов терялся с поколениями, ведь мастерицы просто повторяли за бабушками и прабабушками, но магического эффекта от этого никто не отменял.

Узором-оберегом украшали ту часть одежды, которая прикрывала самые уязвимые части тела человека — горло, сердце.

Как праздновать День вышиванки 2024 года

Особых мероприятий ко Дню вышиванки не организуют, особенно во времена продолжения полномасштабной войны с РФ и постоянной опасности. Люди в этот день одевают свою одежду, возможно, от прошлых поколений. Украинцы демонстрируют национальные наряды на улицах и делятся патриотическими кадрами в соцсетях, сохраняя память о праздничном майском дне.

Напомним, Елена Зеленская в белой вышиванке встретилась с королевой Дании.

Также Фокус писал о появлении на публике королевы Испании Летиции в вышиванке украинского бренда.