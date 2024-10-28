Вместо ниток — стафилококки и энтерококки: на Волыни женщина "вышивает" бактериями (видео)

Вместо полотна вышивальщица использует хромогенную среду, а различные бактерии отвечают за разные цвета. Женщина сначала рисует эскиз, а уже потом берется за микроорганизмы, которые должны ложиться четко по линиям.

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Врач-микробиолог с Волыни победила на всеукраинском конкурсе микробиологов. Она поразила судей своими "вышитыми" работами, где вместо мулине использовала бактерии. Об этом рассказывает ТСН.

Так, микробиолог Руслана Таранюк, которая руководит отделением микробиологии в одном из медицинских учреждений Луцка, поразила жюри своей оригинальностью. Она создала цветную вышивку микроорганизмами.

Микробиолог Руслана Таранюк

Вместо полотна вышивальщица использует хромогенную среду, а вместо нитей — бактерии. Каждая отвечает за определенный цвет. Например, в качестве черного цвета ученая использует возбудитель сальмонеллы.

"Насыщенный желтый — это золотой стафилококк, зеленый — это энтерококк", — рассказала о своей работе ученая.

Такие необычные вышивки — результат долгих лет исследований, поскольку госпожа Руслана с коллегами определяют возбудителя болезней беременных и младенцев и идентифицируют группу бактерий, благодаря чему врачи подбирают для ребенка наиболее действенный антибиотик.

То, что в "вышивке" выглядит бледно-розовым, в реальной жизни грозит младенцам менингитами и пневмониями.

Вышитые бактериями работы ученого

Коллеги отмечают ювелирную работу своей руководительницы.

"Руслана Ярославовна оставалась даже в свое свободное время. Это такие взвешенные решения должны быть, точность движений", — говорит бактериолог Ирина Куровец.

Как рассказала женщина, идея создать "вышивку" бактериями возникла у нее давно.

"У нас вышивает несколько поколений, вышивала прабабушка, вышивали бабушки, две мои дочери", — говорит Руслана Таранюк.

Ученая объясняет, что работать с микроорганизмами нелегко, поскольку они "непослушные".

Она сначала рисует эскиз, а уже потом берется за микроорганизмы, которые должны ложиться четко по линиям. И это очень кропотливая работа.

"Наша рука не должна дрогнуть, чтобы четко и прицельно взять одну колонию", — говорит ученая.

Цвета проявляются не сразу — сначала это просто прозрачные полоски. И если некоторым бактериям для созревания достаточно часа, другим нужно несколько суток.

Напомним, что ранее экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон позировал в вышиванке с вышитым возле сердца орнаментом в форме карты Украины в сине-желтых цветах.