25 ноября 2024 года: святого Климента - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты, а также грустить и плакать.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память святого Климента. В юности он был язычником, но однажды встретил апостолов Варнаву и Петра, которые рассказали ему об Иисусе Христе и окрестили. Со временем Климент был назначен апостолом Петром Римским епископом.
Что нельзя делать 25 ноября:
- есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты;
- грустить и плакать;
- ссориться и скандалить.
Народные поверья и приметы:
- вороны низко летают — будут осадки;
- сухая погода — к суровой зиме;
- утром слышно пение птиц — к потеплению;
- идет снег – следующее лето будет влажным.
День ангела празднуют:
Василий, Петр, Виктор, Павел, Иван, Николай, Кузьма, Климент, Григорий, Александр и Ярослав, Клавдия, Мария.
Родились в этот день:
1838 год— Иван Нечуй-Левицкий, украинский писатель.
А также в этот день:
1795 год — юридическая ликвидация Речи Посполитой;
1981 год — Генеральная Ассамблея ООН объявляет этот день Международным днем борьбы за ликвидацию насилия над женщинами;
2018 год — инцидент в Керченском проливе: первый случай военной агрессии России против Украины, который она совершила открыто, под своим государственным флагом.
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