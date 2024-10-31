Собор архистратига Михаила и Андрея Первозванного: церковный календарь на ноябрь 2024 года

Собор архистратига Михаила в этом году припадает на 8 ноября, а Введение во храм Пресвятой Богородицы теперь отмечаем 21 ноября. Какие еще новые даты церковных праздников в ноября 2024 года после перехода ПЦУ на новоюлианский календарь.