Покрова Пресвятой Богородицы и апостола Луки: церковный календарь на октябрь 2024 года

В 2024 году Покрову Пресвятой Богородицы будем отмечать 1 октября, а Димитриевская родительская суббота припадает на 19 октября.

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Календарь церковных праздников на октябрь 2024 года:

1 октября — Покрова Пресвятой Богородицы, апостола от 70-ти Анании, иконы Божией Матери Ласковой Станиславской.

2 октября — священномученика Киприана, мученицы Иуcтины и мученика Феоктиста.

3 октября — священномучеников Дионисия Ареопагита, eпископа Афинского, Рустика пресвитерa и Елевферия диакона, преподобного Дионисия, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах.

4 октября — священномученика Иерофея, епископа Афинского, преподобных Элладия и Онисима, затворников Киево-Печерских, в Ближних пещерах, перподобного Аммона, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах.

5 октября — преподобной Харитины, княгини Литовской, преподобного Дамиана, пресвитера, целителя, Еремии и Матфея прозордивых Киево-Печерских, в Ближних пещерах.

6 октября — апостола Фомы, священномученика Никифора, экзарха, Константинопольского патриарха в Украине.

7 октября — мучеников Сергия и Вакха, преподобного Сергия Послушного Киево-Печерского, в Ближних пещерах.

8 октября — преподобной Пелагеи.

9 октября — апостола Иакова Алфеева.

10 октября — мучеников Евлампия и Евлампии, святителя Амфилохия, епископа Владимира-Волынского, Собор Волынских святых.

11 октября — апостола от 70-ти Филиппа, Феофана исповедника, епископа Никейского, преподобного Феофана, постника Киево-Печерского, в Ближних пещерах.

12 октября — мучеников Прова, Тараха и Андроника Аназарвских.

13 октября — святых отцов VII Вселенского собора, преподобного Вениамина, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах.

14 октября — великомученицы Параскевы Сербской, преподобного Николы Святоши, князя Черниговского, Киево-Печерского чудотворца, в Ближних пещерах.

15 октября — преподобного Евфимия Солунского, а также мученика Лукиана, пресвитера Антиохийского, священномученика Лукиана Киево-Печерского, в Дальних пещерах.

16 октября — мученика Лонгина сотника, преподобного Лонгина, вратаря Киево-Печерского, в Дальних пещерах.

17 октября — пророка Осии, день Космы и Дамиана, мучеников бессребреников Аравийскиx, преподобномученика Андрея Критского.

18 октября — апостола и евангелиста Луки.

19 октября — пророка Иоиля, мученика Уара и с ним семи учителей христианских, Димитриевская родительская суббота.

20 октября — великомученика Артемия Антиохийского.

21 октября — святых Илариона Великого и перенесение мощей святителя Илариона, епископа Меглинского, преподобного Иллариона, схимника Киево-Печерского, в Дальних пещерах.

22 октября — равноапостольного Аверкия, епископа Иерапольского, чудотворца, семи Ефесских отроков, святителя Рафаила (Заборовского), митрополита Киевского, Галицкого и всея Руси, Вышгородской иконы Божией Матери.

23 октября — апостола Иакова, брата Господня.

24 октября — мученика Арефа и с ним 4299 мучеников, преподобных Арефы, Сисоя и Феофила, затворников Киево-Печерских, в Ближних пещерах, иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость".

25 октября — мучеников Маркиана и Мартирия, преподобных Мартирия, диакона и Мартирия, затворника, Киево-Печерских, в Дальних пещерах.

26 октября — великомученика Димитрия Солунского, преподобного Феофила Киево-Печерского, епископа Новгородского, в Дальних пещерах.

27 октября — преподобного Нестора Летописца Киево-Печерского, в Ближних пещерах.

28 октября — великомученицы Параскевы Иконийской, нареченной Пятницы, преподобного Иова, игумена Почаевского, святителя Димитрия, митрополита Ростовского, преподобного Нестора, некнижного, Киево-Печерского, в Дальних пещерах, преподобного Феофила Киевского, юродивого ради Христа.

29 октября — преподобномученицы Анастасии Римляныни.

30 октября — священномученика Зиновия, епископа Егейского и сестры его Зиновии.

31 октября — преподобных Спиридона и Никодима Киево-Печерских, в Ближних пещерах, Петра (Калнышевского) Многострадального.

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