Покрова Пресвятой Богородицы и апостола Луки: церковный календарь на октябрь 2024 года
В 2024 году Покрову Пресвятой Богородицы будем отмечать 1 октября, а Димитриевская родительская суббота припадает на 19 октября.
Календарь церковных праздников на октябрь 2024 года:
1 октября — Покрова Пресвятой Богородицы, апостола от 70-ти Анании, иконы Божией Матери Ласковой Станиславской.
2 октября — священномученика Киприана, мученицы Иуcтины и мученика Феоктиста.
3 октября — священномучеников Дионисия Ареопагита, eпископа Афинского, Рустика пресвитерa и Елевферия диакона, преподобного Дионисия, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах.
4 октября — священномученика Иерофея, епископа Афинского, преподобных Элладия и Онисима, затворников Киево-Печерских, в Ближних пещерах, перподобного Аммона, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах.
5 октября — преподобной Харитины, княгини Литовской, преподобного Дамиана, пресвитера, целителя, Еремии и Матфея прозордивых Киево-Печерских, в Ближних пещерах.
6 октября — апостола Фомы, священномученика Никифора, экзарха, Константинопольского патриарха в Украине.
7 октября — мучеников Сергия и Вакха, преподобного Сергия Послушного Киево-Печерского, в Ближних пещерах.
8 октября — преподобной Пелагеи.
9 октября — апостола Иакова Алфеева.
10 октября — мучеников Евлампия и Евлампии, святителя Амфилохия, епископа Владимира-Волынского, Собор Волынских святых.
11 октября — апостола от 70-ти Филиппа, Феофана исповедника, епископа Никейского, преподобного Феофана, постника Киево-Печерского, в Ближних пещерах.
12 октября — мучеников Прова, Тараха и Андроника Аназарвских.
13 октября — святых отцов VII Вселенского собора, преподобного Вениамина, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах.
14 октября — великомученицы Параскевы Сербской, преподобного Николы Святоши, князя Черниговского, Киево-Печерского чудотворца, в Ближних пещерах.
15 октября — преподобного Евфимия Солунского, а также мученика Лукиана, пресвитера Антиохийского, священномученика Лукиана Киево-Печерского, в Дальних пещерах.
16 октября — мученика Лонгина сотника, преподобного Лонгина, вратаря Киево-Печерского, в Дальних пещерах.
17 октября — пророка Осии, день Космы и Дамиана, мучеников бессребреников Аравийскиx, преподобномученика Андрея Критского.
18 октября — апостола и евангелиста Луки.
19 октября — пророка Иоиля, мученика Уара и с ним семи учителей христианских, Димитриевская родительская суббота.
20 октября — великомученика Артемия Антиохийского.
21 октября — святых Илариона Великого и перенесение мощей святителя Илариона, епископа Меглинского, преподобного Иллариона, схимника Киево-Печерского, в Дальних пещерах.
22 октября — равноапостольного Аверкия, епископа Иерапольского, чудотворца, семи Ефесских отроков, святителя Рафаила (Заборовского), митрополита Киевского, Галицкого и всея Руси, Вышгородской иконы Божией Матери.
23 октября — апостола Иакова, брата Господня.
24 октября — мученика Арефа и с ним 4299 мучеников, преподобных Арефы, Сисоя и Феофила, затворников Киево-Печерских, в Ближних пещерах, иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость".
25 октября — мучеников Маркиана и Мартирия, преподобных Мартирия, диакона и Мартирия, затворника, Киево-Печерских, в Дальних пещерах.
26 октября — великомученика Димитрия Солунского, преподобного Феофила Киево-Печерского, епископа Новгородского, в Дальних пещерах.
27 октября — преподобного Нестора Летописца Киево-Печерского, в Ближних пещерах.
28 октября — великомученицы Параскевы Иконийской, нареченной Пятницы, преподобного Иова, игумена Почаевского, святителя Димитрия, митрополита Ростовского, преподобного Нестора, некнижного, Киево-Печерского, в Дальних пещерах, преподобного Феофила Киевского, юродивого ради Христа.
29 октября — преподобномученицы Анастасии Римляныни.
30 октября — священномученика Зиновия, епископа Егейского и сестры его Зиновии.
31 октября — преподобных Спиридона и Никодима Киево-Печерских, в Ближних пещерах, Петра (Калнышевского) Многострадального.
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