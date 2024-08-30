Рождество Богородицы и Воздвижение: церковный календарь на сентябрь 2024 года
В 2024 году Рождество Пресвятой Богородицы будем отмечать 8 сентября, а Воздвижение Креста Господня — 14-го.
Календарь церковных праздников на сентябрь 2024 года:
В сентябре прошлого, 2023, года Православная церковь Украины перешла на новый церковный календарь, и теперь все непереходящие праздники украинские православные верующие отмечают на 13 дней раньше:
1 сентября — преподобного Симеона Столпника и матери его Марфы Каппадокийской; мучениц 40 дев постниц и священномученика Аммуна Ираклийского.
2 сентября — мучеников Маманта, отца его Феодота и матери мученицы Руфины; преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских.
3 сентября — священномучеников Анфима, епископа Никомидийского, и Феофила, диакона, мучеников Дорофея, Мардония, Мигдония, Петра, Индиса, Горгония, Зинона, мученицы Домны девы и мученика Евфимия.
4 сентября — иконы Божией Матери "Неопалимая Купина".
5 сентября — пророка Захарии и праведной Елисаветы; преподобномученика Афанасия Брестского, игумена; убиение благоверного князя Глеба.
6 сентября — воспоминание чуда Архистратига Михаила; мучеников Евдоксия, Зинона и Макария.
7 сентября — предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы; мученика Созонта Помпеольского; преподобного Луки.
8 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы; Почаевской иконы Божией Матери.
9 сентября — праведных Богоотец Иоакима и Анны; мученика Севериана Севастийского.
10 сентября — мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры; святителей Петра и Павла, епископов Никейских.
11 сентября — преподобной Феодоры Александрийской Младшей.
12 сентября — священномученика Автонома Италийского.
13 сентября — память обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме; предпразднество Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.
14 сентября — Воздвижение Креста Господня; преставление святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского.
15 сентября — великомученика Никиты Готфского.
16 сентября — великомученицы Евфимии Всехвальной.
17 сентября — мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
18 сентября — Молченской иконы Божиeй Матери.
19 сентября — благоверного великого князя Игоря Черниговского и Киевского; мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта.
20 сентября — великомучеников Евстафия Плакиды, жены eго Феопистии и чад иx Агапия и Феописта.
21 сентября — апостола от 70-ти Кодрата.
22 сентября — пророка Ионы.
23 сентября — зачатие честного, славногo Пророка, Предтечи и Крестителя Госпoдня Иоанна.
24 сентября — первомученицы равноапостольной Феклы.
25 сентября — преподобной Евфросинии Александрийской.
26 сентября — преставление апостола и евангелистa Иоанна Богослова.
27 сентября — мученика Каллистрата и дружины его: Гимнасия и иных; апостолов от 70-ти Марка, Аристарха и Зины.
28 сентября — преподобного Харитона Исповедника.
29 сентября — преподобного Кириака отшельника.
30 сентября — священномученика Григория eпископа, просветителя Великой Армении; святителя Михаила, первого митрополита Киевского.
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