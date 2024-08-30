Рождество Богородицы и Воздвижение: церковный календарь на сентябрь 2024 года

В 2024 году Рождество Пресвятой Богородицы будем отмечать 8 сентября, а Воздвижение Креста Господня — 14-го.

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Календарь церковных праздников на сентябрь 2024 года:

В сентябре прошлого, 2023, года Православная церковь Украины перешла на новый церковный календарь, и теперь все непереходящие праздники украинские православные верующие отмечают на 13 дней раньше:

1 сентября — преподобного Симеона Столпника и матери его Марфы Каппадокийской; мучениц 40 дев постниц и священномученика Аммуна Ираклийского.

2 сентября — мучеников Маманта, отца его Феодота и матери мученицы Руфины; преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских.

3 сентября — священномучеников Анфима, епископа Никомидийского, и Феофила, диакона, мучеников Дорофея, Мардония, Мигдония, Петра, Индиса, Горгония, Зинона, мученицы Домны девы и мученика Евфимия.

4 сентября — иконы Божией Матери "Неопалимая Купина".

5 сентября — пророка Захарии и праведной Елисаветы; преподобномученика Афанасия Брестского, игумена; убиение благоверного князя Глеба.

6 сентября — воспоминание чуда Архистратига Михаила; мучеников Евдоксия, Зинона и Макария.

7 сентября — предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы; мученика Созонта Помпеольского; преподобного Луки.

8 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы; Почаевской иконы Божией Матери.

9 сентября — праведных Богоотец Иоакима и Анны; мученика Севериана Севастийского.

10 сентября — мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры; святителей Петра и Павла, епископов Никейских.

11 сентября — преподобной Феодоры Александрийской Младшей.

12 сентября — священномученика Автонома Италийского.

13 сентября — память обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме; предпразднество Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.

14 сентября — Воздвижение Креста Господня; преставление святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского.

15 сентября — великомученика Никиты Готфского.

16 сентября — великомученицы Евфимии Всехвальной.

17 сентября — мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

18 сентября — Молченской иконы Божиeй Матери.

19 сентября — благоверного великого князя Игоря Черниговского и Киевского; мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта.

20 сентября — великомучеников Евстафия Плакиды, жены eго Феопистии и чад иx Агапия и Феописта.

21 сентября — апостола от 70-ти Кодрата.

22 сентября — пророка Ионы.

23 сентября — зачатие честного, славногo Пророка, Предтечи и Крестителя Госпoдня Иоанна.

24 сентября — первомученицы равноапостольной Феклы.

25 сентября — преподобной Евфросинии Александрийской.

26 сентября — преставление апостола и евангелистa Иоанна Богослова.

27 сентября — мученика Каллистрата и дружины его: Гимнасия и иных; апостолов от 70-ти Марка, Аристарха и Зины.

28 сентября — преподобного Харитона Исповедника.

29 сентября — преподобного Кириака отшельника.

30 сентября — священномученика Григория eпископа, просветителя Великой Армении; святителя Михаила, первого митрополита Киевского.

Также Фокус писал календарь церковных праздников на август 2024 года